LightOn: prises de bénéfices après les résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 10:55









(CercleFinance.com) - LightOn a fait état de résultats annuels 2024 sans surprise, ce qui conduisait le spécialiste de l'IA générative à subir des prises de bénéfices mercredi à la Bourse de Paris.



En raison de sa transition en cours vers un modèle 'SaaS' à revenus

récurrents, l'entreprise a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 1,1 millions d'euros, à comparer à près de huit millions d'euros en 2023.



Son résultat d'exploitation ressort en perte de cinq millions d'euros, contre un bénéfice de 3,7 millions en 2023, tandis que la perte nette s'établit à 4,8 millions d'euros, contre un profit de 3,4 millions un an plus tôt.



Dans ce contexte de transformation, LightOn souligne que les résultats 2024 ne reflètent ni le potentiel réel de l'entreprise, ni la normalisation attendue de ses indicateurs clés de performance qui devraient s'améliorer significativement en 2025.



Dans un contexte jugé favorable aux solutions souveraines, la société a confirmé son objectif de revenus récurrents annuels (ARR) de six millions d'euros pour cette année.



A 10h20, le titre lâchait près de 7% alors qu'au même moment l'indice CAC Mid & Small perdait 1,2% au même moment.



Introduite à 10,35 euros en novembre 2024, le cours de l'action s'est apprécié de plus de 51% depuis le début de cette année pour dépasser les 20 euros.



Le titre a bénéficié ces dernières semaines des perspectives de l'émergence d'une IA souveraine européenne dans un contexte de défiance vis-à-vis de la politique américaine.





Valeurs associées LIGHTON 20,3800 EUR Euronext Paris -4,23%