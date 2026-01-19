 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LightOn ouvre un nouveau champ pour l'intelligence artificielle avec LightOnOCR 2 : l’IA Documentaire
information fournie par Boursorama CP 19/01/2026 à 18:30

LightOn ouvre un nouveau champ pour l'intelligence artificielle avec LightOnOCR 2 : l’IA Documentaire
Paris, le 19 janvier 2026

LightOn intègre dans Paradigm une technologie qui bat l'état de l'art mondial : LightOnOCR-2, capable de révéler et structurer l'information enfouie dans tous les documents d'entreprise, y compris les plus complexes. C'est la première des trois phases “Bleu, Blanc, Rouge” destinées à creuser l'écart entre Paradigm et le reste du marché.

Jusqu'à présent, les documents les plus critiques, contrats sensibles, dossiers techniques, archives réglementaires, restaient largement inaccessibles à l'IA. Trop complexes, trop sensibles, trop volumineux. LightOn permet désormais de les exploiter, là où ils se trouvent déjà.

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

LIGHTON
5,650 EUR Euronext Paris +1,25%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank