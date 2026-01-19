LightOn ouvre un nouveau champ pour l'intelligence artificielle avec LightOnOCR 2 : l’IA Documentaire
Paris, le 19 janvier 2026
LightOn intègre dans Paradigm une technologie qui bat l'état de l'art mondial : LightOnOCR-2, capable de révéler et structurer l'information enfouie dans tous les documents d'entreprise, y compris les plus complexes. C'est la première des trois phases “Bleu, Blanc, Rouge” destinées à creuser l'écart entre Paradigm et le reste du marché.
Jusqu'à présent, les documents les plus critiques, contrats sensibles, dossiers techniques, archives réglementaires, restaient largement inaccessibles à l'IA. Trop complexes, trop sensibles, trop volumineux. LightOn permet désormais de les exploiter, là où ils se trouvent déjà.
