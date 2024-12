LightOn: l'option de surallocation intégralement exercée information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - LightOn a annoncé mercredi que l'option de surallocation avait été intégralement exercée dans le cadre de sa récente introduction en Bourse, portant la taille totale de l'offre à 13,5 millions d'euros.



Le spécialiste de l'IA générative pour les entreprises, dont la première cotation est intervenue le 26 novembre, indique que l'opération a donné lieu à l'émission de 156.000 actions ordinaires nouvelles supplémentaires au prix de l'offre, c'est-à-dire 10,35 euros, soit un montant additionnel de 1,6 million d'euros.



En conséquence, le nombre d'action offertes dans le cadre de l'entrée en Bourse s'élève à 1.306.000 actions pour un flottant qui représente désormais environ 21,2% du capital.



L'action LightOn progressait de plus de 3% mercredi matin à la Bourse de Paris suite à cette annonce, lui permettant d'afficher une progression de plus de 38% depuis son introduction.





Valeurs associées LIGHTON 14,70 EUR Euronext Paris +6,52%