LightOn: l'algorithme Bert de Google modernisé et optimisé information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 11:07









(CercleFinance.com) - LightOn, un spécialiste de l'IA générative pour les entreprises, progresse en Bourse de Paris vendredi suite au lancement d'une nouvelle version de Bert, l'algorithme de référencement développé par Google.



Cette version 'modernisée et optimisée' du modèle conçu par le géant de l'Internet, dénommée 'ModernBERT', est le fruit d'une collaboration avec le laboratoire de R&D Answer.AI dans le traitement des données et la valorisation des bases documentaires, indique la société créée en 1996.



'ModernBERT est conçu pour répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de gestion de données dispersées dans des bases hétérogènes', indique LightOn.



'Il allie des performances accrues et une latence réduite tout en optimisant les flux de travail internes et en maîtrisant les coûts liés à l'utilisation des modèles de langage', ajoute LightOn.



L'entraînement de ModernBERT a été menée sur l'infrastructure Orange Cloud Avenue dans le cadre d'un partenariat avec Orange Business et Hewlett Packard Enterprise (HPE).



A la différence des modèles de langage de grande taille (LLM) comme GPT, souvent onéreux et gourmands en ressources, ModernBERT est censé proposer une alternative performante et économique pour des cas d'usage à grande échelle.



Suite à ces annonces, l'action LightOn grimpait de 14% vendredi matin à la Bourse de Paris, portant à plus de 23% ses gains depuis son introduction bouclée le mois dernier.





Valeurs associées LIGHTON 12,40 EUR Euronext Paris +10,73%