LightOn : L’Afnic choisit LightOn pour déployer une IA générative souveraine et sécurisée
information fournie par Boursorama CP 30/09/2025 à 08:30

Paris, le 30 Septembre 2025 - LightOn, entreprise française et acteur européen de premier plan dans le domaine de l’intelligence artifi cielle générative pour les entreprises et le secteur public, annonce la signature d’un contrat d’un an avec l’Afnic (Association française pour le Nommage Internet en Coopération), offi ce d’enregistrement du « .fr » (près de 4,3 millions de noms de domaine), de plusieurs extensions ultramarines françaises et de noms de domaine génériques, ainsi qu’acteur clé de la gouvernance de l’Internet en France.

Cet accord illustre la volonté croissante des organisations en charge de données publiques de recourir à des solutions d’IA souveraines et sécurisées, hébergées en France, pour renforcer leur effi cacité opérationnelle et garantir la maîtrise de leurs données sensibles.

