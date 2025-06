LightOn: contrat salué auprès d'une filiale d'Ariane Group information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 11:28









(CercleFinance.com) - LightOn rebondit en Bourse ce vendredi après avoir été choisi en vue d'industrialiser l'IA générative chez une filiale d'Ariane Group, le lanceur de satellites civils et militaires.



Après avoir aligné neuf séances consécutives de hausse, l'action s'adjuge plus de 10% vendredi en fin de matinée, dans un volume déjà une fois et demi supérieur à la moyenne des quatre dernières séances sur Euronext.



La société parisienne a annoncé hier soir que Sodern, l'entité d'optronique spatiale d'Ariane, avait décidé d'intégrer la plateforme Paradigm au sein de son infrastructure propriétaire Dell-Nvidia.



Les premiers cas d'usage déployés doivent couvrir des tâches telles que le nettoyage et la documentation de code informatique, la récupération d'informations pertinentes dans des bases documentaires techniques ou administratives, la rédaction rapide de contenus textuels et le résumé de documents.



Aux termes de l'accord, Paradigm pourra être utilisé par l'ensemble des 450 collaborateurs de Sodern.



Co-entreprise à 50/50 d'Airbus et de Safran, Ariane Group emploie actuellement plus de 8000 personnes dans le monde.



Cette annonce intervient alors que l'action LightOn, sous pression depuis le début du mois de mai, a perdu plus de 50% de sa valeur au cours des sept dernières semaines, à tel point qu'elle évolue désormais en-dessous de son cours d'introduction de novembre dernier.



Les analystes expliquent ce mouvement de repli à la récente levée des engagements de conservation liés à l'entrée en Bourse réalisée il y a maintenant six mois.



'S'il est difficile de déterminer quand cette pression vendeuse s'interrompra, nous estimons qu'elle présente une opportunité d'achat au vu du développement commercial a priori satisfaisant de Paradigm, qui devrait soutenir l'hyper-croissance de l'activité attendue au cours des prochaines années', commentent ce matin les équipes de Portzamparc, qui restent à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 22,5 euros.





