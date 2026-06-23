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LightOn confirme le montant total de son financement obligataire
information fournie par Boursorama CP 23/06/2026 à 17:54

LightOn confirme le montant total de son financement obligataire
● Le solde du financement annoncé dans le communiqué de presse du 13 avril 2026 , soit 0,9 million d’euros, vient d’être libéré et souscrit par les mêmes investisseurs
● Portant le financement total par émissions obligataires à 4 millions d’euros en valeur nominale et à 3,7 millions d’euros en prix de souscription
● Horizon de trésorerie confirmé jusqu’à fin 2027

LightOn (FR0013230950 - ALTAI), acteur européen de premier plan de l’IA générative pour les entreprises et le secteur public, annonce aujourd’hui la souscription d’obligations simples d’une valeur nominale de 0,9 million d’euros, pour un prix de souscription équivalent.

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