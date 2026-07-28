Communiqué de presse LIGHTON
Chiffre d’affaires semestriel 2026 en hausse de +51%
Une offre souveraine intégrant des technologies parmi les plus performantes du marché
Au cours du 1 er semestre 2026, LightOn a poursuivi l’enrichissement de son offre souveraine destinée aux entreprises et au secteur public, notamment avec LightOnOCR-2 qui permet d’extraire et de structurer des données issues de documents volumineux et complexes avec un niveau de performance élevé et dont les capacités ont dernièrement été étendues à la langue arabe.
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