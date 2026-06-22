Ligand Pharma recule après un record suite à une émission d'obligations convertibles de 550 millions de dollars

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22 juin - ** Avant l'ouverture de la Bourse lundi, l'action de Ligand Pharmaceuticals LGND.O a reculé de 1,8 % à 270,01 dollars suite à l'annonce d'une levée de fonds prévue ** L'agrégateur de redevances biopharmaceutiques annonce une émission privée d'obligations convertibles d'un montant de 550 millions de dollars , arrivant à échéance le 15 septembre 2031

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission à des fins générales, notamment pour investir dans des activités, des entreprises, des produits et des technologies complémentaires

** Elle prévoit également d’utiliser jusqu’à 75 millions de dollars de ces fonds pour racheter ses propres actions afin de faciliter la couverture des investisseurs détenant les obligations convertibles

** L'action LGND a clôturé jeudi en hausse de 4,5 % à un niveau record de 274,88 dollars, soit une progression de 45 % depuis le début de l'année

** LGND, dont le siège social est situé à Jupiter, en Floride, affiche une capitalisation boursière de 5,5 milliards de dollars

** Les sept analystes qui couvrent le titre lui attribuent tous la recommandation "achat fort" ou "achat"; le cours cible médian s'établit à 275 dollars, selon les données de LSEG