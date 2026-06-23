Ligand Pharma recule après avoir revu à la hausse son émission d'obligations convertibles à hauteur de 625 millions de dollars

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23 juin - ** Les actions de Ligand Pharmaceuticals ( LGND.O ) ont reculé de 1,3 % à 258,79 dollars avant l'ouverture mardi, après avoir levé plus de capitaux que prévu ** L'agrégateur de redevances biopharmaceutiques a annoncé mardi matin le prix de l'offre privée d' portant sur 625 millions de dollars d'obligations convertibles à 0 % (OC), arrivant à échéance le 15 septembre 2031

** Le prix de conversion initial de 334,27 dollars est supérieur de 27,5 % au dernier cours de l’action, qui s’établissait à 262,17 dollars lundi ** L’action LGND a chuté de 4,6 % lundi après l’annonce par la société d’une levée de fonds de 550 millions de dollars destinée à investir dans des activités, des entreprises, des produits et des technologies complémentaires

** La société prévoit d'utiliser environ 72,9 millions de dollars du produit net de l'émission pour couvrir le coût des opérations de couverture et 60 millions de dollars pour racheter 228 859 actions aux investisseurs détenteurs d'obligations convertibles

** À la clôture de lundi, le titre affichait une hausse d’environ 39 % depuis le début de l’année, surperformant largement la progression d’environ 13 % de l’indice Nasdaq Composite .IXIC

** Les sept analystes qui couvrent le titre lui attribuent tous la recommandation « achat fort » ou « achat »; le cours cible médian s'établit à 275 dollars, selon les données de LSEG