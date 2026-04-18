Liftoff, soutenu par Blackstone, se rapproche des marchés publics en déposant une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 5 et 6) par Atharva Singh

La société de marketing d'applications mobiles Liftoff a déposé un dossier d'introduction en bourse aux Etats-Unis vendredi, rapprochant la société BX.N , soutenue par Blackstone, des marchés publics sur fond d'optimisme quant à un rebond plus large des cotations.

Liftoff, dont le siège est à Redwood City, en Californie, avait précédemment retiré et déposé à nouveau de manière confidentielle en vue d'une introduction en bourse en février, après que la volatilité du marché et la chute des actions dans le secteur des logiciels eurent entamé l'appétit des investisseurs pour les nouvelles cotations.

Ce repli a été en partie motivé par la crainte que les outils d'IA générative, qui progressent rapidement, ne perturbent les modèles commerciaux traditionnels des logiciels, ce qui a incité plusieurs entreprises, dont Liftoff, à retarder ou à repenser leurs projets d'introduction en bourse.

L 'entreprise avait pour objectif de lever jusqu'à 762 millions de dollars pour une valorisation d'environ 5,17 milliards de dollars lors de l'offre précédente.

"En déposant son dossier maintenant, il semble que Liftoff veuille profiter de la réouverture de la fenêtre d'introduction en bourse pendant cette phase de désescalade de la guerre en Iran", a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX.

Le récent rebond des valeurs logicielles et technologiques, ainsi que les gains des fonds négociés en bourse axés sur le secteur, ont également encouragé les émetteurs, certains investisseurs considérant l'espace comme survendu et de plus en plus attrayant pour les nouvelles cotations, a ajouté Lukas Muehlbauer.

Liftoff a été créée après que Blackstone a combiné les entreprises de son portefeuille Liftoff et Vungle en 2021, et la société de rachat a ensuite vendu une participation minoritaire à General Atlantic tout en conservant la majorité des parts.

Liftoff fournit une plateforme basée sur l'IA qui aide les développeurs d'applications mobiles à acquérir des utilisateurs et à monétiser leurs applications, atteignant environ 1,4 milliard d'utilisateurs actifs quotidiens dans le monde.

Liftoff a déclaré une perte nette de 23,1 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 685,7 millions de dollars pour l'exercice clos en décembre 2025, contre une perte de 48,2 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 519,3 millions de dollars un an plus tôt.

L'augmentation du nombre de cotations intervient également alors que l'apaisement des tensions dans le conflit iranien stimule l'appétit mondial pour le risque, que les marchés boursiers se redressent fortement et que les indices de référence atteignent des niveaux record, ce qui incite les investisseurs à revenir sur les marchés primaires et à soutenir les cotations de nouvelles technologies.

Liftoff sera cotée au Nasdaq sous le symbole "LFTO".

Goldman Sachs, Jefferies et Morgan Stanley sont les co-chefs de file de l'opération.