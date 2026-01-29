Liftoff Mobile vise à lever 762 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

Liftoff Mobile, soutenu par Blackstone, vise à lever jusqu'à 762 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré jeudi le fournisseur de marketing d'applications mobiles.