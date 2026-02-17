Liftoff Mobile, soutenu par Blackstone, demande le retrait de sa cotation aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Liftoff Mobile, soutenu par Blackstone, a demandé le retrait de son projet d'introduction en bourse aux Etats-Unis, a annoncé la société mardi.