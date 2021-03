Lift TPM va distribuer un second fonds immobilier luxembourgeois

(NEWSManagers.com) - Le nouveau tierce partie marketeur Lift TPM, fondé par l'ex-Primonial Nicolas Pilikian, a dévoilé ce 18 mars un second partenariat avec The ImmoFinRE Group. Il s'agit d'un gérant immobilier luxembourgeois présent sur les segments de private equity immobilier opportunistes et " added-value" .

Depuis son lancement en 2007, la firme a levé 400 millions d'euros. Ses fonds sont investis dans une vingtaine de pays en Europe, Asie et Amérique du Nord.