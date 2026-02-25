 Aller au contenu principal
LifeStance progresse après des perspectives optimistes pour 2026 et les résultats du quatrième trimestre
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 14:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions de LifeStance Health LFST.O , fournisseur de soins de santé mentale, augmentent de 15,83% à 8,27 dollars avant le marché

** La société prévoit des revenus de 1,62 à 1,66 milliard de dollars pour l'exercice 26, par rapport à l'estimation des analystes de 1,62 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 382,2 millions de dollars, contre 376,3 millions de dollars estimés par les analystes

** LFST indique que la croissance du chiffre d'affaires trimestriel a été soutenue par l'augmentation des visites de patients, aidée par la croissance nette des cliniciens

** Le nombre de cliniciens a augmenté de 9 % pour atteindre 8 040 cliniciens, et le nombre de visites a augmenté de 18 % pour atteindre 2,4 millions - LFST

** La société affiche un bénéfice net de 11,7 millions de dollars au quatrième trimestre, contre une perte de 7,1 millions de dollars il y a un an

** Les actions de LFST ont baissé de plus de 4% en 2025

