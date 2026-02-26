Le gouverneur de la Réserve fédérale demande des baisses de taux plus agressives en 2026 pour soutenir l'emploi

Le président de la Réserve fédérale, Stephan Miran, à Athènes (Grèce)

Le gouverneur ‌de la Réserve fédérale (Fed) Stephen Miran estime que la banque ​centrale américaine devrait réduire son taux d'intérêt d'un point de pourcentage cette année, citant des risques persistants pour le ​marché du travail malgré la hausse des créations d'emploi en janvier.

"Je pense ​qu'il est beaucoup trop tôt pour ⁠affirmer que le marché du travail n'a plus ‌besoin du soutien de la Fed. Je pense vraiment que le marché du travail peut encore ​être soutenu par ‌la Fed, avec quatre baisses cette année, ⁠a-t-il déclaré dans l'émission "Mornings with Maria" sur Fox Business.

Les opérateurs s'attendent toutefois à ce que la Fed maintienne ses taux ⁠d'intérêt inchangés ‌à court terme, avec deux baisses de 25 ⁠points de base chacune en 2026, dont la première ‌pas prévue avant juillet.

Les créations d'emplois aux ⁠Etats-Unis ont accéléré beaucoup plus que prévu en ⁠janvier et le ‌taux de chômage a reculé, ce qui a été vu ​comme une stabilisation du ‌marché du travail qui pourrait donner plus de marges de manoeuvre à la ​banque centrale pour maintenir inchangés ses taux d'intérêt pour un certain temps.

Le gouverneur de la Fed ⁠a en outre dit que l'inflation n'était plus un problème, alors que les chiffres récents sur l'évolution des prix, supérieurs d'un point de pourcentage à l'objectif de la Fed, devraient probablement ralentir.

(Reportage Howard Schneider ; version française Diana Mandia, édité ​par Kate Entringer)