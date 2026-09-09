LifeStance Health recule après la fixation des prix d'une émission secondaire de 275 millions de dollars

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(Mises à jour avec les détails des cours)

9 septembre - ** L'action de LifeStance Health LFST.O , prestataire de soins de santé mentale en ambulatoire, a reculé de 2,4 % à 12,49 dollars en pré-ouverture mercredi, après l'annonce des prix de l'offre secondaire

** LFST, société basée à Scottsdale, en Arizona, annonce que certains actionnaires cèdent 22,25 millions d'actions à 12,35 dollars, pour un montant total d'environ 274,9 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 3,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** De plus, LFST rachètera 2 millions d’actions issues de l’offre auprès du teneur de livre Barclays

** Les sociétés de capital-investissement TPG Capital

TPG.O et Summit Partners vendent respectivement environ 18,41 millions d’actions et environ 3,84 millions d’actions, selon le prospectus

** LFST compte environ 382,1 millions d’actions en circulation

** Depuis mardi, le titre a progressé de 67 % au cours des trois derniers mois et de 82 % depuis le début de l’année

** 9 analystes sur 12 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", 3 recommandent de "conserver"; objectif de cours médian: 13 dollars