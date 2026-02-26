LifeStance Health glisse alors que TPG réduit sa participation dans le cadre d'une offre secondaire de 176 millions de dollars

26 février -

** Les actions de LifeStance Health LFST.O , fournisseur de soins de santé mentale, sont en baisse de 9,6 % à 6,70 dollars en avant-marché, après que le prix de l'offre secondaire a été fixé.

** LFST, basée à Scottsdale, Arizona, a annoncé mercredi dernier que ()

certains détenteurs se sépareront de 25 millions d'actions, la société devant racheter 7 millions d'actions de l'offre auprès de l'unique preneur ferme JP Morgan.

** Le prix de l'offre est fixé à 7,04 $, selon thefly.com, soit une décote de 5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de rachat TPG TPG.O , le plus grand investisseur de la société avec ~160,7 millions d'actions, s'est délestée de ~20,7 millions d'actions, tandis que la société de capital-investissement Summit Partners a vendu ~4,3 millions d'actions, selon le prospectus ()

** La société a ~389,8 millions d'actions en circulation

** Les actions LFST ont clôturé le mercredi en hausse de près de 4 % après que la société ait affiché un chiffre d'affaires supérieur à celui du 4ème trimestre et des prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 supérieures aux attentes

** L'action a augmenté de 5% depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture

** La note moyenne de 11 analystes est "buy"; PT médian 10$, selon les données de LSEG