LifeMD proposera Ozempic de Novo à 499 $ par mois aux clients américains éligibles payant en espèces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de télésanté LifeMD

LFMD.O a déclaré mardi qu'elle collaborerait avec Novo Nordisk

NOVOb.CO pour offrir son médicament contre le diabète Ozempic à 499 dollars par mois aux patients américains éligibles, y compris ceux qui sont assurés et dont les plans ne le couvrent pas.