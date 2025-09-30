LifeMD proposera Ozempic de Novo à 499 $ par mois aux clients américains éligibles payant en espèces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société de télésanté LifeMD
LFMD.O a déclaré mardi qu'elle collaborerait avec Novo Nordisk
NOVOb.CO pour offrir son médicament contre le diabète Ozempic à 499 dollars par mois aux patients américains éligibles, y compris ceux qui sont assurés et dont les plans ne le couvrent pas.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer