LifeMD chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de recettes pour l'exercice et avoir manqué les recettes du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 novembre - ** Les actions de la société de télésanté LifeMD LFMD.O chutent de 16,9 % à 3,93 $ dans les échanges prolongés ** La société annonce un chiffre d'affaires de 60,2 millions de dollars pour le troisième trimestre, manquant l'estimation moyenne des analystes de 62,1 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** LFMD s'attend à ce que les revenus de 2025 se situent entre 192 et 193 millions de dollars, par rapport à la projection précédente de 250 à 255 millions de dollars

** L'action LFMD a baissé de 4,44 % depuis le début de l'année