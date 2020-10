Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Libye-Accord de cessez-le-feu entre les belligérants Reuters • 23/10/2020 à 11:31









GENEVE, 23 octobre (Reuters) - Les parties au conflit en Libye ont conclu un accord de "cessez-le-feu permanent" dans le cadre de leurs discussions sous médiation des Nations unies à Genève, a annoncé l'Onu vendredi. L'accord a été trouvé entre le gouvernement d'entente nationale (GEN), en place à Tripoli et reconnu par la communauté internationale, et l'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen. L'émissaire des Nations unies par intérim pour la Libye, Stephanie Williams, médiatrice dans le conflit, s'était déclarée confiante mercredi dans la conclusion d'un cessez-le-feu durable dans le pays au vu des discussions menées à Genève. (Stephanie Nebehay version française Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

