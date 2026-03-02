 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Liberum abaisse son objectif de cours sur Adecco
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 10:56

Liberum abaisse son objectif de cours de 34 francs suisses à 29,30 francs suisses et maintient sa recommandation à achat sur le titre après la publication des résultats.

Suite à la publication des résultats du quatrième trimestre 2025, Liberum abaisse ses estimations de BPA selon les normes comptables américaines (US GAAP) pour 2026 de -7,9 % à 2,85 euros, tandis que pour 2027, l'analyste abaisse sa prévision de -9,1 % à 2,72 euros, car il ne s'attend pas à d'autres réductions significatives des frais généraux et administratifs.

Liberum estime que cela valorise le groupe Adecco à un ratio EV/EBITDA de 6,9x et 6,8x sur la base de ses estimations pour 2026E et 2027E, respectivement, contre un niveau médian de 8,1x sur les 11 dernières années.

Valeurs associées

ADECCO GROUP
20,840 CHF Swiss EBS Stocks -3,34%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la fumée s'élève à Deir Seryan, dans le sud du Liban, après une frappe israélienne le 2 mars 2026 ( AFP / Rabih DAHER )
    Le Moyen-Orient s'embrase, du Liban au Golfe
    information fournie par AFP 02.03.2026 12:31 

    Frappes d'Israël au Liban en riposte de tirs du Hezbollah, salves de missiles iraniens tous azimuts, raffinerie et pétrolier touchés dans le Golfe: le Moyen-Orient s'embrase deux jours après le lancement d'une attaque israélo-américaine sans précédent contre l'Iran. ... Lire la suite

  • VICAT : La tendance baissière peut reprendre
    VICAT : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 02.03.2026 12:26 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • WAVESTONE : Attendre un test du support
    WAVESTONE : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 02.03.2026 12:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • COVIVIO HOTELS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    COVIVIO HOTELS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 02.03.2026 12:18 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank