Liberum abaisse son objectif de cours sur Adecco
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 10:56
Suite à la publication des résultats du quatrième trimestre 2025, Liberum abaisse ses estimations de BPA selon les normes comptables américaines (US GAAP) pour 2026 de -7,9 % à 2,85 euros, tandis que pour 2027, l'analyste abaisse sa prévision de -9,1 % à 2,72 euros, car il ne s'attend pas à d'autres réductions significatives des frais généraux et administratifs.
Liberum estime que cela valorise le groupe Adecco à un ratio EV/EBITDA de 6,9x et 6,8x sur la base de ses estimations pour 2026E et 2027E, respectivement, contre un niveau médian de 8,1x sur les 11 dernières années.
