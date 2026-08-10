Liberty Media, propriétaire de la F1, voit son cours baisser après avoir annoncé un accord sur des obligations convertibles

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10 août - ** L'action de référence de la Formule 1, FWONK.O , liée à Liberty Media, a reculé de 0,2 % à 102,68 dollars lundi, après l'annonce d'une levée de fonds prévue ** Liberty Media a annoncé lundi matin qu' proposait en souscription privée 600 millions de dollars d'obligations convertibles (CBs) arrivant à échéance en 2032

** Au choix de la société, les obligations convertibles seront convertibles en espèces, en actions de série C (FWONK) ou en une combinaison des deux; il y a environ 224,3 millions d’actions de série C en circulation

** Liberty Media prévoit d’utiliser le produit net pour conclure des opérations de « capped call » liées à ses obligations convertibles à 2,25 % échéant en 2027, ainsi que pour son fonds de roulement et à des fins générales, y compris le remboursement des obligations convertibles de 2027 ** Formula One a annoncé jeudi une baisse de 38 % en glissement annuel de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, à 764 millions de dollars, en raison de la suppression de quatre courses; le chiffre d’affaires global de Liberty au deuxième trimestre , s’élevant à 934 millions de dollars, a légèrement manqué les estimations des analystes, qui s’élevaient à environ 941 millions de dollars, selon les données de LSEG

** L'action FWONK affiche une hausse de 4 % depuis le début de l'année

** 11 analystes sur 13 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », tandis que 2 recommandent de « conserver »; l'objectif de cours médian s'établit à 117,50 dollars