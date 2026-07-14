Liberty Energy s'associe à SLB dans le cadre d'un accord dans le secteur de l'électricité ; ses actions en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 juillet - ** L'action Liberty Energy LBRT.N progresse d'environ 3 % à 25,96 dollars en pré-ouverture
** La société signe un accord avec SLB SLB.N pour fournir des composants modulaires et de l'énergie aux centres de données
** SLB concevra et fournira des composants modulaires préfabriqués pour des projets de centres de données, tandis que Liberty assurera la production d’électricité à partir de gaz naturel
** Liberty prévoit de déployer environ 3 gigawatts de projets énergétiques d’ici 2029, tandis que SLB s’attend à ce que les livraisons destinées aux projets de centres de données dépassent les 2 gigawatts d’ici la fin de cette année
** SLB en hausse de 1 % à 47,88 dollars
** À la clôture d'hier, LBRT affichait une hausse de 36,67 % depuis le début de l'année
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