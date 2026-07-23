Liberty Energy en baisse après l'annonce d'une coentreprise dans le domaine de l'alimentation électrique des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juillet - ** L'action du prestataire de services pétroliers Liberty Energy LBRT.N recule d'environ 18 % à 20,78 dollars

** La société annonce la création d’une coentreprise avec PowerBridge pour soutenir le développement de campus de centres de données d’une capacité de l’ordre du gigawatt, avec notamment un déploiement initial de plus de 300 MW prévu pour fin 2027

** La société de courtage Capital Markets fait part de ses inquiétudes quant à l’absence d’engagements fermes de la part des clients finaux pour cette coentreprise dans le domaine de l’énergie

** La société revoit à la hausse ses estimations de dépenses d’investissement pour le déploiement de 3 GW et fait face à des incertitudes concernant les perspectives de son activité de fracturation (hydraulique), selon la société de courtage

** Un risque de liquidité est perçu, le financement dépendant des contrats, ainsi qu’un risque d’exécution lié à l’opportunité dans le secteur de l’énergie

** La société affiche un BPA ajusté de 9 centimes au deuxième trimestre, contre une estimation des analystes de 4 centimes – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action affiche une hausse de 12 % depuis le début de l'année