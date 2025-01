Libérer le potentiel de l’immobilier coté européen : un nouveau cycle s’amorce

information fournie par ODDO BHF AM • 10/01/2025 à 10:29

ODDO BHF AM

L‘immobilier coté, segment spécifique du marché des actions européennes, a été particulièrement chahuté ces dernières années. Découvrez ses caractéristiques et les raisons qui conduisent à s'intéresser à nouveau aux foncières cotées ?

Véronique Gomez et Pierre Toussain, analystes-gérants spécialistes de l'Immobilier coté chez ODDO BHF AM, après en avoir détaillé les caractéristiques, en dévoilent les raisons.

FLEXIBILITÉ ET AGILITÉ

Le principal atout de ce secteur selon notre analyse est la diversification géographique et sectorielle. Les foncières cotées permettent d'investir dans des portefeuilles d'actifs immobiliers de tailles différentes, répartis sur des villes et des segments (hôtels, bureaux, logements, commerces, entrepôts, etc.) très différents. Cette diversité est difficilement accessible en direct pour un particulier.

Autre avantage : la valorisation quotidienne que n'offre pas l'immobilier direct. Elle s'accompagne certes d'une plus grande volatilité liée aux marchés actions mais un horizon de placement long sur ce type d'investissement permet toutefois de lisser cet effet.

Enfin, le dividende constitue un autre atout majeur, puisque les foncières, ayant un statut fiscal particulier (REIT ou SIIC), sont soumises à une obligation de distribution sous forme de dividendes de la majeure partie de leurs résultats et de leurs plus-values non réinvesties.

UNE NOUVELLE PAGE S'ECRIT AUJOURD'HUI…

Après deux chocs successifs (sanitaire puis inflationniste), suivis de la hausse des taux qui a pesé sur les cours de bourse, un nouveau cycle de création de valeur devrait émerger, adossé à des tendances structurelles qui vont façonner selon nous l'immobilier dans les prochaines années.

Les investisseurs dans l'immobilier coté sont à ce titre bien placés pour y participer avec l'urbanisation, les évolutions démographiques comme le vieillissement de la population ou l'essor rapide de la digitalisation. Aussi la durabilité s'inscrit comme un élément essentiel de qualité et reste liée aujourd'hui à la capacité d'adaptation du secteur au changement climatique afin de préserver la valeur des actifs à long-terme.

Ces tendances sont autant d'opportunités pour des foncières qui travaillent sans cesse leurs portefeuilles.

(...)

