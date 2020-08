Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liban-Les responsables de l'explosion en paieront le prix-Hassan Diab Reuters • 04/08/2020 à 21:38









BEYROUTH, 4 août (Reuters) - Le Premier ministre libanais Hassan Diab a déclaré que les responsables de l'explosion dans un entrepôt "dangereux" du port de Beyrouth en paieront le prix. "Je vous promets que cette tragédie ne restera pas impunie", a-t-il dit lors d'une allocution télévisée. "Les responsables en paieront le prix." Plus de 30 personnes ont péri et plus de 3.300 autres ont été blessées par l'explosion. Une journée de deuil national a par ailleurs été décrétée pour mercredi. (Ghaida Ghantous; version française Camille Raynaud)

