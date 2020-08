Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liban-Les donateurs s'engagent à fournir des "ressources majeures"-déclaration Reuters • 09/08/2020 à 19:14









(Actualisé avec précisions, contexte) PARIS, 9 août (Reuters) - Les participants à la visioconférence sur le Liban se sont engagés à réunir des "ressources majeures" afin de répondre aux besoins immédiats de beyrouth et du peuple libanais, montre une déclaration commune diffusée dimanche. Cinq jours après l'explosion sur le port de la capitale, qui a fait au moins 158 morts et 6.000 blessés et creusé le fossé entre une partie de la population et la classe politique, accusée de négligence, d'incurie et de corruption. Cette Conférence internationale de soutien et d'appui à Beyrouth et au peuple libanais mobilisait les principaux partenaires internationaux du Liban et organiser et coordonner le soutien d'urgence de la communauté internationale. "Cette assistance devra être coordonnée sous la conduite de l'Onu et livrée directement à la population libanaise avec la plus grande efficacité et en transparence", dit cette déclaration. "Les participants sont prêts à soutenir la reconstruction économique et financière du liban, qui passe par la mise en oeuvre des réformes attendues par la population libanaise."Dans l'immédiat, l'Office des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha) estime à près de 120 millions de dollars les sommes nécessaires pour répondre à l'urgence en matière de santé, de relogement temporaire, de protection, d'hygiène, d'éducation, de sécurité alimentaire et de logistique (avec la mise en place d'installations temporaires pour relancer l'activité sur le port de Beyrouth). Plus de 250.000 personnes sont "hautement vulnérables", note l'Ocha. Les dégâts matériels se chiffrent eux en milliards de dollars - une estimation de 15 milliards a été avancé par les autorités -, un montant que le Liban, qui ploie déjà sous une montagne de dette excédant 150% de son PIB, ne pourra financer seul. Le communiqué diffusé dimanche ne précise pas les montants qui seront mobilisés pour soutenir le Liban, mais la Commission européenne a fait savoir de son côté qu'elle allait immédiatement mettre 30 millions d'euros supplémentaires sur la table. Cette somme vient s'ajouter aux 33 millions d'euros que l'exécutif européen s'était déjà engagé à verser. "Alors que les besoins augmentent, nous apportons une aide humanitaire à des centaines de milliers de personnes parmi les plus vulnérables. En ces heures critiques, l'UE fournit des abris, des soins de santé d'urgence, de l'eau et des installations sanitaires, ainsi qu'une aide alimentaire", a déclaré le commissaire chargé de la gestion des crises, M. Janez Lenar?i? qui représentait la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen à la visioconférence. "Le nouveau financement humanitaire de l'UE sera acheminé à travers les agences des Nations unies, les ONG et les organisations internationales. Il fera l'objet d'un contrôle strict. Cette aide bénéficiera aux personnes les plus touchées afin de couvrir les besoins essentiels", a précisé la Commssion européenne. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ENCADRE-L'aide internationale promise par le Liban L8N2FB0J5 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Michel Rose; version française Nicolas Delame et Henri-Pierre André)

