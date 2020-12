Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liban: Hariri a remis une proposition de gouvernement à Aoun Reuters • 09/12/2020 à 16:54









BEYROUTH, 9 décembre (Reuters) - Saad Hariri, Premier ministre-désigné du Liban, a annoncé mercredi avoir remis au président Michel Aoun une liste de 18 noms pour former son gouvernement. Sa proposition va être examinée par le président. A l'issue de l'entretien, Saad Hariri a parlé d'une "atmosphère positive" entre les deux hommes. Le fils de Rafic Hariri a été chargé le 22 octobre dernier de former un nouveau gouvernement. Il s'était alors engagé à mettre "rapidement" en place un cabinet "non partisan". Le chef de file du Courant du futur a déjà présidé à trois reprises le conseil des ministres libanais, en 2009-2011 puis à partir de 2016. Sa dernière expérience en date s'est achevée par une démission le 29 octobre 2019 sous la pression d'un mouvement de contestation sans précédent dans l'histoire récente du pays. (Ellen Francis version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

