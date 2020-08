Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liban-Explosion dans la zone portuaire de Beyrouth, au moins 10 morts Reuters • 04/08/2020 à 20:42









(Précisions) BEYROUTH, 4 août (Reuters) - Une très puissante explosion a secoué mardi le port de Beyrouth, faisant au moins dix morts et des dizaines de blessés, ont constaté des journalistes de Reuters et des sources sécuritaires. L'origine de la déflagration, ressentie jusque sur l'île de Chypre, est pour l'heure indéterminée, a déclaré le ministre libanais de l'Intérieur Mohamed Fehmi en début de soirée. Les seules premières indications disponibles, a-t-il ajouté, sont qu'un matériau hautement explosif est parti en fumée. Selon la chaîne de télévision Al Mayadeen, qui a interrogé le directeur général des douanes libanaises, ce sont des tonnes de nitrate qui ont explosé. La force de l'explosion, la plus puissante ressentie depuis des années dans la capitale libanaise, a soufflé les vitres des bâtiments alentours et arraché les balcons des immeubles. Deux sources, l'une médicale, l'autre sécuritaire, ont dit à Reuters que dix corps avaient été conduits dans des hôpitaux, mais les images diffusées sur les réseaux sociaux laissent craindre un bilan bien plus lourd. Le directeur de la Croix rouge libanaise a déclaré que des centaines de blessés avaient déjà été hospitalisés et que d'autres personnes étaient encore piégées à leur domicile. "Tout l'immeuble a tremblé, on a pensé qu'il s'agissait d'un séisme", a déclaré Emilie Sueur, rédactrice en chef du quotidien l'Orient-Le Jour, au micro de la chaîne de télévision BFM. "Tout le monde est sonné, tout le monde est abasourdi. (...) On est habitués aux attentats, mais quelque chose de cette ampleur là, c'est quand même spectaculaire. (...) C'est le choc dans un pays qui était déjà assommé." Le président Michel Aoun a convoqué une réunion d'urgence du conseil supérieur de Défense au palais de Baabda, a annoncé la présidence sur son compte Twitter. "J'ai vu une boule de feu et une épaisse fumée s'échapper au-dessus de Beyrouth. Des gens criaient et couraient. Des balcons ont été arrachés des immeubles. Les vitres des gratte-ciel ont été soufflées et sont retombées dans les rues", a témoigné un journaliste de Reuters. Un responsable israélien s'exprimant sous le sceau de l'anonymat a assuré qu'Israël n'avait "rien à voir avec cet incident" tandis que le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré à la chaîne de télévision N12 que l'explosion était vraisemblablement imputable à un accident provoqué par un incendie. La Maison blanche a dit suivre avec attention la situation et le département d'Etat américain s'est dit prêt à offrir toute l'assistance nécessaire aux Libanais. Sur Twitter, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a fait savoir que la France se tenait "aux côtés du Liban et des Libanais" et qu'elle était "disposée à apporter son assistance en fonction des besoins qu'exprimeront les autorités libanaises." (Samia Nakhoul et Yara Abi Nader; avec la contribution des bureaux de Dubaï et Beyrouth; version française Jean-Stéphane Brosse et Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.