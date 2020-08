Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liban-Adib, nommé Premier ministre, dit vouloir agir vite Reuters • 31/08/2020 à 12:55









BEYROUTH, 31 août (Reuters) - Mustapha Adib, désigné lundi Premier ministre du Liban, a fait part dès l'annonce de sa nomination de sa volonté de former rapidement un gouvernement et d'engager des réformes immédiatement pour jeter les bases d'un accord avec le Fonds monétaire international (FMI). "La fenêtre d'opportunité pour notre pays est petite", a déclaré Mustapha Adib après avoir été officiellement chargé par le président Michel Aoun de former un nouveau gouvernement. Le précédent gouvernement avait démissionné le 10 août, six jours après l'explosion qui a dévasté le port de Beyrouth et une partie de la capitale libanaise. (Bureau de Beyrouth, version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

