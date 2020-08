Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liban-Adib assuré du soutien d'une majorité de députés pour être Premier ministre Reuters • 31/08/2020 à 12:25









BEYROUTH, 31 août (Reuters) - Le diplomate libanais Mustapha Adib est assuré de bénéficier du soutien d'une majorité de parlementaires, ce qui permettra sa désignation ce lundi comme Premier ministre du Liban, selon un décompte des intentions de vote des élus engagés dans les consultations officielles avec le président Michel Aoun. Le Courant patriotique libre (CPL), une formation chrétienne, ayant confirmé lundi qu'il proposait le nom de Mustapha Adib comme annoncé la veille , l'ambassadeur du Liban en Allemagne est assuré des suffrages d'au moins 66 élus, soit plus de la moitié des 120 membres du Parlement. Un total de 128 élus siègent normalement au Parlement libanais mais huit députés ont démissionné dans le sillage de l'explosion du 4 août dernier dans le port de Beyrouth. (Tom Perry, version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.