LHYFE : Succès de la 1ère campagne de financement citoyen dans le secteur de la production d'hydrogène vert : Lhyfe lève 2,5 M EUR sous forme d'obligations

Lhyfe ouvre la voie au financement citoyen dans le secteur de l'hydrogène vert en proposant au grand public de l'accompagner dans la construction d'unités de production

A travers cette opération, Lhyfe permet au grand public de financer la décarbonation de la mobilité et de l'industrie, tout en participant à la souveraineté énergétique des territoires et à leur réindustrialisation

Première campagne de ce type dans la production d'hydrogène vert en Europe, avec l'engagement de près de 1 200 citoyens investisseurs et des montants investis compris entre 300 à 75 000 € : un signal fort de la confiance du grand public pour le secteur

Nantes (France), 23 juillet 2025 - Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour la décarbonation de la mobilité et de l'industrie, annonce avoir clôturé avec succès sa première campagne de financement citoyen sur la plateforme Lita.co.

Lancée en mai, cette campagne a permis au grand public d'investir dans quatre de ses sites en France et en Allemagne. Une première pour Lhyfe, mais également pour la filière de l'hydrogène vert renouvelable, qui répond à l'engouement croissant du grand public pour ce format accessible d'investissement et d'engagement. Une initiative pour une dynamique collective autour de la transition énergétique.

Près de 1 200 personnes ont participé à cette campagne de financement, investissant des montants allant de 300 à 75 000 €, pour un total de 2,5 M€. Ces indicateurs dépassent largement la moyenne des montants levés ( environ 0,5 M€ ) et du nombre d'investisseurs (environ 320) observée sur les levées de fonds de Lita, reflétant le succès de la campagne citoyenne lancée par Lhyfe.

Ce financement auprès du grand public via le modèle émergent du « financement citoyen » vient s'ajouter au soutien de nos partenaires financiers à hauteur de 53 M€, annoncé en avril 2025 et portant également sur ces quatre sites.

Matthieu Guesné, fondateur et PDG de Lhyfe : « Nous tenons à remercier chaleureusement tous les citoyens qui se sont associés à cette initiative. Chaque jour, nos 200 collaborateurs œuvrent pour la décarbonation de notre société, pour la souveraineté énergétique de nos territoires et pour leur réindustrialisation. Ce faisant, nous créons de l'emploi et de l'activité : nous sommes heureux d'associer le grand public à cette dynamique. Il est important que les citoyens puissent marquer leur adhésion à ce nouveau vecteur énergétique propre, produit dans les territoires, pour les territoires. Ensemble, nous construisons les bases d'une société plus juste et plus durable. Merci pour votre engagement ! »

A propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Depuis, Lhyfe a installé trois autres sites de production et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 199 collaborateurs à fin décembre 2024. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

