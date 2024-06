Lhyfe : subvention de 11 millions d'euros pour son projet suédois d'hydrogène vert

AOF - EN SAVOIR PLUS

Grâce à cette usine, Lhyfe sera en mesure de produire jusqu'à 4 tonnes d'hydrogène vert par jour (sur la base d'une capacité d'électrolyse installée de 10 MW) pour alimenter ces besoins et ainsi contribuer aux efforts déployés en vue d'atteindre la neutralité carbone.

La région de Trelleborg est une plaque tournante du transport, avec le plus grand port roulier de Scandinavie où transitent chaque année 10% des exportations et des importations suédoises.

(AOF) - Lhyfe, spécialiste de la production d'hydrogène vert et renouvelable, annonce l'obtention d'une subvention pouvant atteindre 125,6 millions de couronnes suédoises (environ 11 millions d'euros) de la part de Klimatklivet, programme d'investissement soutenu par l'Agence suédoise de protection de l'environnement, pour construire une unité de production d'hydrogène vert à Trelleborg, la ville la plus méridionale de Suède.

