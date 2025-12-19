Lhyfe : revenus 2025 multipliés par deux, renforcement des activités commerciales

(AOF) - Lhyfe (+2,18%, à 2,81 euros) progresse après avoir confirmé ce vendredi le doublement de son chiffre d’affaires en 2025 qui s’élèvera à environ 10 millions d’euros. Selon Invest Securities, il serait légèrement inférieur au consensus : 10,6 millions d'euros. De son côté, Portzamparc rappelle que début octobre le groupe avait abaissé ses ambitions 2025 en visant un doublement des revenus contre un triplement initialement, en raison de l’attentisme du secteur et des incertitudes géopolitiques et macroéconomiques.

Le producteur et fournisseur d'hydrogène vert précise que ses revenus avaient augmenté entre 2023 et 2024 en passant de 1 à 5 millions d'euros.

Par ailleurs, Lhyfe a aussi présenté les grands axes de sa stratégie 2026, dans un contexte européen marqué par des retards réglementaires et un développement plus lent que prévu du marché de l'hydrogène.

"L'Union européenne avait fixé en 2020 un objectif de 40 GW d'électrolyse installés d'ici 2030. Cinq ans plus tard, à mi-parcours, on recense environ 600 MW opérationnels, soit 1,5% de l'objectif. Le cadre réglementaire se met progressivement en place, mais tarde à être transposé dans les Etats-membres. Toutefois, la chaîne de valeur est mature, les pionniers ont entamé leur mutation et certains marchés disposent déjà d'un cadre clair, coordonné et stable", explique Lhyfe sur ce contexte.

"Cette évolution du marché, certaine mais sélective et ralentie, appelle un pilotage adapté et une mise en adéquation des ressources de l'entreprise ainsi qu'une priorisation des investissements afin d'accélérer l'atteinte de l'équilibre prévu et la profitabilité de l'entreprise", poursuit le groupe.

Consolidation de ses activités commerciales et opérationnelles

Dans ce contexte, Lhyfe a décidé de recentrer ses priorités stratégiques. L'entreprise en a listé trois.

Premièrement, elle veut renforcer ses activités commerciales et opérationnelles, afin d'accélérer la production et la distribution d'hydrogène vert à travers l'Europe. Pour cela, elle s'appuiera sur ses 6 sites de production existants et en construction (+70% de capacité de production en 2026), sur ses sites partenaires, et sur une logistique désormais totalement opérationnelle (déjà plus de 1 000 livraisons réalisées auprès d'une soixantaine de clients en Europe). "Cet ensemble constitue une base solide qui permettra de poursuivre et amplifier la croissance du chiffre d'affaires", fait savoir le groupe.

Deuxièmement, Lhyfe va se consacrer à ses projets européens les plus matures et les mieux alignés avec les besoins actuels du marché et la réglementation. Parmi ses 55 projets en Europe, Lhyfe a identifié ses priorités : la mobilité, l'industrie au Royaume- Uni et les raffineries en Europe. Les autres projets demeurent dans le portefeuille pour répondre à l'évolution future des marchés.

Enfin, le spécialiste de la production d'hydrogène vert et renouvelable mettra l'accent sur l'externalisation de l'ingénierie, des achats et de la construction (EPC) pour ses prochains projets industriels, compte tenu de la maturité désormais atteinte par les fournisseurs du secteur et l'expérience de pilotage de Lhyfe qui a déjà installé 6 sites de production, et bientôt 81.

2026 : diminuer ses coûts d'environ 30%

Dans cette nouvelle phase, Lhyfe fera évoluer son organisation, et procédera également à une allocation plus ciblée de ses ressources. Dès 2026, l'entreprise compte réduire ses coûts d'environ 30% et des projets lean (des projets pour créer plus de valeur en éliminant le superflu).

A travers cette évolution, le producteur et fournisseur d'hydrogène vert "pilote son activité dans un environnement volatile et entend se maintenir en tant qu'acteur majeur de l'hydrogène vert avec un socle industriel solide, une supply chain entièrement opérationnelle, un portefeuille de clients à travers l'Europe et des compétences industrielles et opérationnelles reconnues".

"L'orientation que nous prenons aujourd'hui se fait dans la continuité du déploiement de la stratégie du groupe, en cherchant à accélérer la rentabilité et à démontrer que cette filière est également économiquement soutenable et en mesure de passer à l'échelle", a déclaré Matthieu Guesné, fondateur et président-directeur général de Lhyfe.

En outre, Invest Securities souligne que Lhyfe n'a pas profité de la présentation de sa stratégie pour fournir de nouvelles indications financières. Le bureau d'études rappelle que le groupe avait communiqué précédemment des objectifs à moyen et long terme. Pour 2026, la marge d'Ebitda ajusté groupe est attendue à environ 10% et le chiffre d'affaires à hauteur de près de 100 millions d'euros. Pour 2030, il vise une capacité installée de 3GW et une marge d'Ebitda ajusté groupe supérieure à 30%.

