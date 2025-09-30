LHYFE : Résultats semestriels 2025 - Chiffre d'affaires quasiment triplé et dynamique industrielle et commerciale en pleine accélération

Croissance des ventes et poursuite de notre feuille de route

Chiffre d'affaires de 4,6 M€ au 1 er semestre 2025, soit près de x3 par rapport au 1 er semestre 2024

Chiffre d'affaires qui reflète la montée en puissance industrielle et commerciale de nos sites récemment installés

Lhyfe démontre sa capacité industrielle avec l'accélération des livraisons en France, en Allemagne et en Suède, et plus de 370 livraisons réalisées sur la période, soit le double par rapport à l'an dernier

Augmentation à venir de nos capacités de production de plus de 65% avec la construction en cours des sites de Croixrault (Hauts-de-France) et Le Cheylas (Auvergne-Rhône-Alpes)

Validation de la stratégie de financement avec la conclusion d'un premier financement de projets pour 53 M€

Maintien d'une trésorerie disponible solide de 65 M€ à fin juin 2025

Doublement du chiffre d'affaires annuel attendu pour 2025

Forte croissance des ventes directes d'hydrogène vert

Contribution progressive des ventes via nos partenaires distributeurs

Nantes (France) – 30 septembre 2025 – 7h30 - Le 29 septembre 2025, le Conseil d'administration de Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE), producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, a arrêté les comptes consolidés du 1 er semestre de l'exercice 2025 (période du 1 er janvier 2025 au 30 juin 2025). Ces comptes semestriels ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes. Le rapport financier semestriel au 30 juin 2025 est disponible sur le site internet de Lhyfe, espace Investisseurs.

Matthieu Guesné, Fondateur et Président-Directeur général de Lhyfe :

« Au 1er semestre 2025, notre chiffre d'affaires a quasiment triplé, porté par l'accélération de notre déploiement industriel et commercial. Cette performance remarquable s'appuie sur l'élargissement rapide de notre portefeuille clients et la montée en puissance progressive de nos nouveaux sites de production. Nous avons intensifié nos livraisons, renforcé notre présence en Europe et engagé la construction de deux usines supplémentaires pour accroître nos capacités. Cette trajectoire de croissance confirme la solidité de notre feuille de route et nous conforte dans notre capacité à répondre, avec agilité et efficacité, à une demande en forte expansion. »

Chiffre d'affaires 2025 multiplié par près de 3 par rapport à 2024

Au premier semestre 2025, Lhyfe a quasiment triplé son chiffre d'affaires à 4,6 M€, par rapport à 2024 (1,7 M€).

Cette forte performance reflète principalement le développement du volume d'activité, l'élargissement du portefeuille de clients ainsi que la contribution progressive des volumes produits sur les sites de Buléon (Bretagne) et de Bessières (Occitanie). Lhyfe a accéléré ses livraisons en France, en Suède et en Allemagne, avec plus de 60 livraisons par mois, auprès de clients de la mobilité et de l'industrie, continuant ainsi d'asseoir sa présence européenne.

Le Groupe s'appuie désormais sur sa flotte de plus de 70 conteneurs hydrogène de type 4, l'une des plus grandes flottes modernes de transport d'hydrogène bulk dans l'Union européenne.

L'outil logistique de Lhyfe lui permet déjà de livrer un grand nombre de clients à travers l'Europe. Le producteur et fournisseur couvre également des zones où il ne dispose pas encore de capacités locales de production, en s'appuyant sur des partenariats établis avec des producteurs d'hydrogène locaux, et peut ainsi livrer de l'hydrogène vert dans tous les coins de l'Europe avec une logistique optimisée.

Au cours du premier semestre 2025, le Groupe a ainsi réalisé un total de plus de 370 livraisons en France et en Europe, soit plus du double du nombre de livraisons opérées au premier semestre 2024.

22 MW de capacités de production déjà installées

En France, le site de Bouin (Vendée) a continué de fonctionner à sa pleine puissance au cours de la période, tandis que les sites de Buléon (Bretagne) et Bessières (Occitanie) continuent la montée en puissance de leurs volumes de production livrés aux clients.

En Allemagne, le site de Schwäbisch Gmünd (Bade-Wurtemberg) poursuit sa montée en puissance. Ce site capitalise sur le design des sites de Lhyfe installés en France, l'expérience commerciale acquise et une base de clients déjà constituée.

Progression des sites en phase Construction

À Croixrault, dans les Hauts-de-France, l'installation des équipements (électrolyseurs, système de refroidissement, transformateur) est en cours, avant l'installation de l'infrastructure électrique et de la tuyauterie. Sa capacité de production de 5 MW (jusqu'à 2 tonnes d'hydrogène vert par jour) alimentera les usages locaux en matière de mobilité et d'industrie. Pour ce site, Lhyfe a signé en mai dernier une convention de subvention à hauteur de 2,5 M€ de la part de la Région Hauts de France.

Au Cheylas, entre Grenoble et Chambéry, les équipements (électrolyseurs, systèmes de refroidissement, transformateur) ont été reçus sur site et sont en cours d'installation. Les prochaines étapes incluent l'infrastructure électrique et la tuyauterie.

Des avancées sur le projet Green Horizon

Le projet Green Horizon prévoit la construction d'une usine de production d'hydrogène vert d'une capacité d'électrolyse installée de 100 MW en Normandie, à proximité du Grand Canal du Havre, l'une des plus grandes zones industrialo-portuaires d'Europe. Le site de production serait localisé sur un terrain de 2,8 hectares à Gonfreville-l'Orcher, près de l'usine Yara du Havre, dont la feuille de route de décarbonation intègre l'utilisation d'hydrogène vert.

Au cours du premier semestre 2025, ce projet a franchi plusieurs étapes importantes, dont :

la confirmation de l'attribution par l'Etat français de la subvention de 149 M€,

l'obtention du permis de construire,

le dépôt du permis environnemental, ainsi que

la priorisation du raccordement au réseau électrique de la zone.

La décision finale d'investissement est attendue en 2026.

Validation de la stratégie de financement au travers de la signature d'un premier financement de portefeuille de projets

Au premier semestre 2025, Lhyfe a conclu la signature du financement d'un portefeuille de projets composé de deux sites déjà construits (Buléon en France et Schwäbisch Gmünd en Allemagne) et deux sites en cours de construction (Le Cheylas et Croixrault, en France), pour un montant total de 53M€.

Cette opération, qui porte sur (i) le refinancement d'une partie des capex déjà investis par Lhyfe dans ces sites et (ii) le financement des investissements restants, est constituée d'un mix d'obligations et d'emprunts senior non subordonnés, de maturité 2034, souscrits par Edmond de Rothschild Asset Management, la Banque Triodos et Sienna Investment Managers, complété d'un financement relais (subventions et TVA) obtenu auprès du Groupe BPCE, par l'intermédiaire de BPCE Energeco et de l'un de ses partenaires historiques BPGO.

Cette opération de financement par dette vient renforcer le bilan et la trésorerie du Groupe, et valide une stratégie de financement solide et réplicable, combinant dette, subventions et fonds propres pour financer les sites.

Il s'agit du premier financement de projets du groupe, attestant de l'adhésion et la confiance confirmées de la part de partenaires financiers de premier rang dans le modèle d'infrastructure de Lhyfe. C'est également une première en Europe s'agissant de sites de production d'hydrogène vert bulk.

Un portefeuille de projets de 9,3 GW à fin juin 2025

À fin juin 2025, le portefeuille de projets de Lhyfe représente une capacité d'électrolyse totale de 9,3 GW (vs. 9,1 GW à fin 2024), dont 548 MW de projets à un stade de développement avancé [1] (vs. 553 MW à fin 2024).

Sur la période, plusieurs projets développés par Lhyfe ont atteint des jalons significatifs [2] :

Projets bulk (livraison en vrac par la route) Pré-sélection du projet de production d'hydrogène vert bulk à Wallsend (North Tyneside, Angleterre) dans le cadre de l'Hydrogen Allocation Round 2 (HAR2) organisé par le gouvernement britannique, un système d'enchères publiques visant à soutenir la production d'hydrogène bas-carbone ou renouvelable ; Obtention d'une subvention d'environ 11 M€ pour une unité de production de 10 MW à Vaggeryd, dans le sud de la Suède.



Projets onsite (production directement sur le site du client) Pré-sélection du projet de production onsite d'hydrogène vert à Kemsley (Kent, Angleterre) dans le cadre de HAR2 Projet Green Horizon : lire ci-avant



Au 30 juin 2025, le portefeuille de projets de Lhyfe se répartit selon les différentes phases d'un projet comme suit :

Juin 2025 Fin 2024 Unités en Opération 22 MW 22 MW Projets phase « Construction [3] » 28 MW 33 MW Projets phase « Awarded3 » 10 MW 10 MW Projets phase « Tender ready3 » 510 MW 510 MW Sous-total Projets à un stade de développement avancé [4] 548 MW 553 MW Projets phase « Advanced development3 » 4,1 GW 4,1 GW Projets phase « Early stage3 » 4,7 GW 4,4 GW Total pipeline commercial 9,3 GW 9,1 GW

Evénements récents

Les 4 sites de production de Lhyfe sont désormais certifiés RFNBO

A la suite de la certification RFNBO de son site de Bouin en mai 2025, Lhyfe a annoncé le 22 septembre 2025 la certification de 3 autres sites installés en France et en Allemagne.

La certification RFNBO (Renewable Fuel of Non-Biological Origin - Carburants Renouvelables d'Origine Non Biologique) constitue le standard le plus exigeant de l'Union européenne en matière d'hydrogène vert dans le cadre de la Directive européenne sur les énergies renouvelables (RED III), avec une production 100% renouvelable et conforme aux critères environnementaux et de traçabilité requis par la Taxonomie Verte européenne.

Ces 4 sites désormais certifiés représentent une capacité installée totale de 21 MW, et une capacité de production allant jusqu'à 8,3 tonnes d'hydrogène vert par jour. Lhyfe devient donc le plus important producteur d'hydrogène RFNBO par électrolyse de l'eau en Europe - en termes de capacité installée et de nombre de sites, et demeure le seul producteur certifié RFNBO en France à date.

En s'appuyant sur sa flotte de conteneurs de type 4 - parmi les plus importantes d'Europe, Lhyfe dispose d'un maillage territorial unique pouvant répondre aux besoins d'hydrogène RFNBO d'un grand nombre de clients en Europe.

Ce certificat RFNBO permet aux clients de Lhyfe d'apporter la preuve de la durabilité de la molécule achetée, et d'accéder aux mécanismes de soutien nationaux et européens en cours de mise en place. Il conforte ainsi la capacité de Lhyfe à accompagner les industriels, énergéticiens et acteurs de la mobilité dans leur transition énergétique.

Résultats semestriels 2025

Compte de résultat consolidé

En M€ - IFRS 30/06/2025 30/06/2024 Chiffre d'affaires 4,6 1,7 EBITDA ajusté [5] -13,2 -13,1 Résultat opérationnel courant -18,8 -13,0 Résultat opérationnel -19,8 -13,3 Résultat financier (1,4) 0,7 Résultat net de l'ensemble consolidé -21,7 -14,0

Le chiffre d'affaires de la période a quasiment triplé pour s'établir à 4,6 M€, contre 1,7 M€ au 1 er semestre 2024. Cette augmentation significative du chiffre d'affaires est le résultat d'un élargissement du portefeuille de clients du Groupe, d'une accélération des livraisons en France, en Allemagne et en Suède, et de la contribution progressive des nouveaux sites mis en service.

L'EBITDA ajusté est de (13,2) M€ au 1 er semestre 2025, stable par rapport au 1 er semestre 2024, reflétant principalement une marge complémentaire résultant d'une hausse de l'activité, compensée par une hausse des charges externes.

+2,3 M€ de marge brute complémentaire par rapport au 1 er semestre 2024, reflétant une croissance du chiffre d'affaires, après déduction des achats consommés qui sont essentiellement constitués des coûts d'électricité ;

semestre 2024, reflétant une croissance du chiffre d'affaires, après déduction des achats consommés qui sont essentiellement constitués des coûts d'électricité ; Charges externes en augmentation à (7,5) M€ contre (5,9) M€ au 1 er semestre 2024, avec des coûts de transport de l'hydrogène plus élevés – en lien avec une activité accrue ;

semestre 2024, avec des coûts de transport de l'hydrogène plus élevés – en lien avec une activité accrue ; Charges de personnel en hausse limitée de +0,5 M€, avant charges liées aux paiements fondés sur des actions. Sur la période, l'effectif moyen ressort à 196 personnes, contre 198 sur le 1 er semestre 2024.

La perte d'exploitation du Groupe s'élève à (19,8) M€, contre (13,3) M€ au 1 er semestre 2024, reflétant notamment l'augmentation des dotations aux amortissements et une charge de 0,6 M€ liée aux paiements fondés en actions (tandis qu'au cours du 1er semestre 2024 un produit non-cash à hauteur de 1,9 M€ avait été comptabilisée).

Le résultat financier est négatif à (1,4) M€ contre 0,7 M€ au 1 er semestre 2024, reflétant notamment la hausse des droits d'utilisation liés à la prise à bail du nouveau siège social sur le 1 er semestre 2025, ainsi qu'un moindre revenu issu des intérêts de placement de la trésorerie disponible.

La perte nette pour la période est de (21,7) M€, contre une perte nette de (14,0) M€ au 1 er semestre 2024.

Bilan consolidé

La variation de trésorerie s'est élevée à (6,7) M€ sur la période, en amélioration par rapport à (21,4) M€ au 1 er semestre 2024, répartie comme suit :

(10,5) M€ de cash-flow opérationnel, contre (14,4) M€ au 1 er semestre 2024, reflétant notamment la stabilité de l'EBITDA ainsi qu'une variation positive du besoin en fonds de roulement (+2,8 M€ contre une variation négative de -2,9 M€ au 1 er semestre 2024) ;

semestre 2024, reflétant notamment la stabilité de l'EBITDA ainsi qu'une variation positive du besoin en fonds de roulement (+2,8 M€ contre une variation négative de -2,9 M€ au 1 semestre 2024) ; (13,5) M€ de cash-flow d'investissement contre (16,9) M€ au 1 er semestre 2024, lié principalement à l'achat d'équipements pour les sites en construction et aux coûts de développement et d'ingénierie des projets ;

semestre 2024, lié principalement à l'achat d'équipements pour les sites en construction et aux coûts de développement et d'ingénierie des projets ; 17,1 M€ de cash-flow de financement contre 9,8 M€ au 1 er semestre 2024, reflétant principalement les subventions encaissées au cours de la période dont la première tranche de 18,6 M€ relative au projet Green Horizon.

Au 30 juin 2025, les capitaux propres consolidés s'élevaient à 50,7 M€. A cette même date, la trésorerie disponible de la société s'établissait à 65,4 M€, tandis que la dette financière nette [6] s'élevait à 24,5 M€.

Cette position solide de trésorerie confère à la société une forte visibilité pour poursuivre le déploiement de sa stratégie, l'accroissement de ses capacités de production et le développement de son pipeline de projets.

Par ailleurs, afin d'accompagner le développement et la construction de son pipeline de projets, Lhyfe a continué à sécuriser des subventions [7] au cours de ce premier semestre, et notamment :

11 M€ de la part de Klimatklivet, programme d'investissement soutenu par l'Agence suédoise de protection de l'environnement, pour le projet d'unité de 10 MW en Suède à Vaggeryd ;

149 M€ au titre de la subvention signée avec l'État français pour le projet Green Horizon au Havre (100 MW) ;

2,5 M€ au titre du contrat de subvention signé avec la Région Hauts de France pour le site en construction situé à Croixrault.

A fin juin 2025, les subventions sécurisées représentaient 228 M€.

Stratégie de co-développement

La stratégie de co-développement annoncée par Lhyfe en 2024 vise à co-développer des projets de production d'hydrogène vert à grande échelle en collaboration avec des investisseurs financiers ou industriels.

C'est dans ce cadre que début 2025, Lhyfe et Masdar, le leader des énergies propres aux Émirats arabes unis, ont conclu un protocole d'accord afin d'explorer des opportunités de co-développement de projets en Europe. Les discussions sont en cours afin de déterminer le périmètre des projets concernés et les modalités d'intervention des deux partenaires.

Cette stratégie prévoit l'enregistrement par Lhyfe de plusieurs flux de revenus contributifs, Lhyfe détenant une participation minoritaire dans les sociétés de projet et les actifs installés :

Durant la phase de développement des projets (3 à 4 ans), Lhyfe prévoit de générer un chiffre d'affaires lié aux prestations de services de développement fournies par Lhyfe à l'entité porteuse du projet ;

A la suite de la décision finale d'investissement, pendant la phase de construction de l'unité de production d'hydrogène vert (2 à 3 ans), Lhyfe entend enregistrer un chiffre d'affaires au titre du contrat de gestion EPC (Engineering, Procurement, Construction) ;

Enfin, lors de la phase d'exploitation du site (sur une durée minimale de 10 ans), Lhyfe entend percevoir un chiffre d'affaires provenant des services de gestion et de maintenance, ainsi qu'un revenu financier reflétant sa participation minoritaire dans l'actif.

Point sectoriel : déploiement en cours de l'hydrogène vert en Europe

Lhyfe entend bénéficier du déploiement continu du secteur de l'hydrogène vert, qui poursuit sa maturation en Europe et dans le monde.

De nombreuses décisions finales d'investissement (y compris pour des projets >100 MW) ont été prises sur la base de contrats d'achat signés par des clients industriels.

Les investissements mondiaux déjà engagés ont progressé de 45 % depuis 2024, passant de 75 à 110 Mds USD [8] , tandis que les portefeuilles de projets continuent de se consolider, avec l'abandon des projets les moins viables et la montée en maturité des autres. Les projets européens d'électrolyse attirent de plus en plus de capitaux, avec un accent fort sur les usages industriels et le raffinage.

La capacité mondiale d'électrolyse installée atteint désormais 4,9 GW [9] (soit 9 fois plus qu'en 2021), dont plus de la moitié en Chine.

En Europe et au Royaume-Uni, des mécanismes de soutien aux OPEX fonctionnent déjà, comme les deux premières enchères HAR lancées au Royaume-Uni ou encore les deux premières enchères de l' Hydrogen Bank qui permettent aux producteurs d'hydrogène vert d'obtenir des subventions sous la forme de primes fixes par kilogramme d'hydrogène vert produit. De nouveaux mécanismes sont en cours de déploiement, comme le mécanisme de soutien à la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone mis en place en France, le système de quota THG en Allemagne, ou encore la TIRUERT en France remplacée prochainement par l'IRICC. Cependant la visibilité réglementaire reste essentielle : à ce jour les mandats RED III (objectifs de consommation d'hydrogène renouvelable) n'ont que très peu été transposés dans les Etats membres. La demande en hydrogène vert demeure corrélée à la mise en place de réglementations incitatives, notamment en France et en Allemagne.

Perspectives

Le Groupe continue en 2025 de déployer sa feuille de route opérationnelle et commerciale, basée sur :

la montée en puissance de ses sites nouvellement installés en France et en Allemagne,

la poursuite de la construction de ses deux prochains sites français à Croixrault et Le Cheylas,

la préparation des prochaines décisions finales d'investissement dont celle de Green Horizon.

Pour 2025, le Groupe table ainsi sur un doublement de son chiffre d'affaires par rapport à 2024 soit un chiffre d'affaires attendu de l'ordre de 10 M€ reflétant une hausse significative des ventes d'hydrogène vert.

Au-delà de 2025, le Groupe anticipe une hausse significative de son chiffre d'affaires qui sera alimenté par la forte croissance de ses ventes directes et par une contribution matérielle des ventes indirectes. En 2026, le Groupe table également sur la contribution significative de l'activité de co-développement avec un ou plusieurs partenaires.

Le Groupe dispose d'une forte position de trésorerie et d'une assise industrielle reconnue. Elles lui permettront de s'adapter aux incertitudes sur le calendrier réglementaire incitatif évoquées ci-dessus, auxquelles l'ensemble de l'industrie fait face. Ces incertitudes pourront impacter les objectifs financiers 2026 du Groupe.

Annexe – Compte de résultat consolidé

En milliers d'euros 30/06/2025 30/06/2024 Chiffre d'affaires 4 639 1 672 Produits des activités ordinaires 4 639 1 672 Achats consommés -896 -233 Charges externes -7 532 -5 949 Charges de personnel -10 304 -7 409 Impôts, taxes et versements assimilés -204 -153 Autres produits et charges opérationnels courants -720 666 Dotations aux amortissements sur immobilisations -3 433 -1 578 Dotations aux provisions pour risques et charges -380 -31 Résultat opérationnel courant -18 830 -13 015 Autres produits et charges opérationnels non courants -921 -246 Résultat opérationnel non courant -921 -246 Résultat opérationnel -19 751 -13 261 Coût de l'endettement financier -1 914 -958 Autres produits et charges financiers 499 1 618 Résultat financier -1 415 660 Résultat avant impôts -21 166 -12 601 Impôts sur les résultats - - Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence -493 -1 385 Résultat net de l'ensemble consolidé -21 658 -13 986 Intérêts minoritaires 11 -16 Résultat net (part du Groupe) -21 669 -13 970 Résultat par action (en euros) -0,45 -0,29

Annexe – Etat consolidé de la situation financière

ACTIFS

En milliers d'euros 30/06/2025 31/12/2024 Immobilisations incorporelles 20 651 18 254 Immobilisations corporelles 84 721 74 571 Droits d'utilisation 40 833 30 530 Participations dans des entreprises mises en équivalence 500 965 Instruments financiers dérivés non courants - - Autres actifs non courants 3 069 2 288 Impôts différés actifs - - Actifs non courants 149 774 126 608 Stocks 234 248 Clients et comptes rattachés 1 760 2 048 Instruments financiers dérivés courants 376 430 Autres actifs courants 19 923 20 994 Trésorerie et équivalents de trésorerie 65 401 72 124 Actifs courants 87 694 95 844 Actif 237 468 222 452

PASSIF

En milliers d'euros 30/06/2025 31/12/2024 Capital 480 480 Primes 163 850 163 850 Réserves -91 775 -63 401 Résultat net -21 669 -29 091 Capitaux propres - part du Groupe 50 886 71 838 Intérêts ne conférant pas le contrôle -151 -163 Capitaux propres 50 735 71 675 Provisions non courantes 3 742 3 528 Emprunts et dettes financières non courants 82 090 71 040 Instruments financiers dérivés non courants 436 599 Impôts différés passifs - - Autres passifs non courants 48 503 24 189 Passifs non courants 134 771 99 356 Provisions courantes 129 20 Emprunts et dettes financières courants 7 854 9 134 Instruments financiers dérivés courants 1 803 402 Fournisseurs et comptes rattachés 23 733 21 195 Autres passifs courants 18 442 20 670 Passifs courants 51 961 51 421 Passif 237 468 222 452

Annexe - Tableau des flux de trésorerie

En milliers d'euros 30/06/2025 30/06/2024 Résultat net consolidé -21 658 -13 986 Quote-part de résultats des sociétés mises en équivalence 493 1 385 Eliminations : Des amortissements et provisions 4 062 2 245 Du résultat financier net 1 761 825 Des charges calculées liées aux paiements en actions 553 -1 866 Variation de juste valeur des instruments financiers 1 445 325 Autres variations 66 -391 Charge d'impôts de la période - - Incidence de la variation du BFR : Variation des stocks -1 -29 Variation des créances clients 286 -223 Variation des autres créances courantes 3 766 -1 126 Variation des dettes fournisseurs 1 831 -2 009 Variation des autres dettes courantes -3 074 478 Flux net de trésorerie liés aux activités opérationnelles -10 471 -14 372 Acquisitions d'immobilisations incorporelles -3 774 -4 529 Acquisitions d'immobilisations corporelles -9 525 -12 281 Cessions d'immobilisations corporelles 4 - Acquisitions d'actifs financiers -177 -39 Intérêts financiers reçus - - Incidence des variations de périmètre - - Flux net de trésorerie liés aux activités d'investissement -13 472 -16 849 Augmentations de capital, nettes des frais - 15 Emissions de nouveaux emprunts, nettes des frais - 10 249 Encaissements d'avances remboursables 1 648 - Encaissements de subventions 22 186 2 240 Remboursements d'emprunts et de compte courant -2 871 -330 Remboursements au titre des dettes locatives -1 526 -803 Cessions / (Acquisitions) d'actions propres 157 -102 Intérêts financiers versés -2 530 -1 490 Flux net de trésorerie liés aux activités de financement 17 065 9 779 Incidence des variations du cours des devises 154 1 Variation de trésorerie -6 723 -21 441 Trésorerie à l'ouverture 72 124 114 252 Trésorerie à la clôture 65 401 92 811

