Lhyfe: protocole d'accord signé avec Masdar

(CercleFinance.com) - Lhyfe annonce avoir signé avec Masdar, leader des énergies propres aux Émirats arabes unis, un protocole d'accord afin d'explorer les opportunités de co-développement dans des projets de production d'hydrogène vert à grande échelle en Europe.



'Cette collaboration entre deux des principaux pionniers du secteur de l'hydrogène vert s'appuiera sur leurs expertises complémentaires et soutiendra leurs ambitions de stimuler et de développer le secteur', explique la société.



'L'expérience de Lhyfe en tant que l'un des plus grands développeurs et exploitants de projets d'hydrogène vert commercialement actifs en Europe a été déterminante dans la décision de Masdar de conclure ce protocole d'accord', poursuit-elle.





Valeurs associées LHYFE 3,15 EUR Euronext Paris +0,96%