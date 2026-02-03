LHYFE : Point sur l'activité 2025 et les faits marquants du 2nd semestre : multiplication par 2 du chiffre d'affaires annuel, signature de nouveaux clients et recentrage des priorités de déploiement

Chiffre d'affaires annuel 2025 à environ 10 M€, x2 par rapport à 2024, conforme à l'objectif

Un portefeuille croissant de clients en Europe, avec plus de 55 clients livrés en 2025, et de nouveaux contrats de fourniture d'hydrogène RFNBO, incluant les signatures au 2 nd semestre d'un contrat de 2 ans en France avec Hyliko et d'un contrat avec un opérateur privé de stations-service en Allemagne

Accélération des livraisons en France, en Allemagne et en Suède - Plus de 850 livraisons réalisées sur la période, soit une hausse d'environ +80% par rapport à 2024

Constitution de l'une des plus grandes flottes de transport d'hydrogène bulk dans l'UE, avec plus de 80 conteneurs hydrogène de dernière génération en service dans 9 pays, permettant à Lhyfe d'avoir une couverture clients inégalée

Poursuite de la construction de deux sites en France : Le Cheylas (10 MW) et Croixrault (5 MW), représentant une augmentation de plus de +70% de la capacité de production totale

Recentrage des priorités de déploiement et croissance visée dans de nouveaux marchés Renforcement des activités commerciales et opérationnelles Priorisation des projets européens sur les marchés matures et existants : mobilité, industrie au Royaume-Uni et raffineries en Europe Recentrage de l'ingénierie sur les métiers cœurs et externalisation de l'EPC (Engineering, Procurement, Construction) Plan de réduction des coûts de 30% dès 2026



Nantes (France) – 3 février 2026 – 7h30 - Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour décarboner l'industrie et la mobilité, fait un point d'étape sur ses opérations de production et de commercialisation en 2025 et les faits marquants du second semestre 2025 ainsi que sur l'avancée de certains de ses projets à l'issue de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Chiffre d'affaires 2025 en doublement par rapport à 2024

En 2025, Lhyfe a quasi-doublé son chiffre d'affaires à 9,8 M€ [1] , par rapport à 5,1 M€ en 2024.

Cette performance reflète principalement le développement du volume d'activité, l'élargissement du portefeuille de clients avec la signature de nouveaux contrats de vente d'hydrogène vert ainsi que la contribution progressive des volumes produits sur les sites de Buléon (Bretagne) et de Bessières (Occitanie).

Au cours du 2 nd semestre 2025, Lhyfe a continué d'élargir et consolider son portefeuille clients, avec notamment :

En France : le renouvellement et l'extension du contrat pour l'approvisionnement de la station Hyliko à Villabé (Essonne), et dès 2027 la 2ème station Hyliko à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) également destinée au transport décarboné de marchandises en Île-de-France [2] . Ce nouveau contrat porte sur plus de 200 tonnes d'hydrogène RFNBO. Hyliko est un leader de la mobilité lourde en France. Dès la publication du décret encadrant le dispositif de la Tiruert (Taxe Incitative Relative à l'Utilisation d'Énergies Renouvelables dans les Transports), Hyliko pourra valoriser l'hydrogène RFNBO distribué en émettant des certificats et générer ainsi des revenus complémentaires. Ce mécanisme pourrait permettre de réduire le prix du kilo d'hydrogène RFNBO d'environ 4 € à 6 € à la pompe ; en novembre 2025, le début des livraisons d'hydrogène RFNBO à la première station hydrogène autoroutière en France accessible aux poids lourds et opérée par TEAL Mobility, coentreprise d'Air Liquide et de TotalEnergies dédiée aux stations hydrogène pour la mobilité lourde en Europe [3] . Située sur l'autoroute A4, dans la région Grand Est, cette station ouvre des corridors stratégiques vers l'Allemagne et le Benelux, facilitant la mobilité décarbonée sur les axes Est-Ouest et Nord-Sud.

En Allemagne, en novembre 2025, Lhyfe a commencé à fournir de l'hydrogène RFNBO à un opérateur de stations-service. Dans le cadre de ce nouveau contrat, Lhyfe livrera environ 90 tonnes d'hydrogène RFNBO. Ces stations-service, réservées à un usage privé, serviront à alimenter une flotte de plusieurs dizaines de bus.

Aux Pays-Bas, Lhyfe alimente désormais la station hydrogène d'Essent à Deventer, dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement pluriannuel. Essent est le plus grand fournisseur d'énergie du pays. Cette station fournit en particulier Nefit Bosch, qui a inauguré son centre de tests de chaudières à hydrogène pour le marché européen.

Plus récemment, début 2026, Lhyfe a signé un contrat pluriannuel de fourniture d'hydrogène vert avec la SETRAM qui assure l'exploitation des bus hydrogène de la métropole du Mans.

Ces contrats contribueront à la montée en puissance commerciale des sites existants et à venir du Groupe, en France et en Allemagne.

En 2025, le Groupe a réalisé plus de 850 livraisons dans 9 pays européens, principalement en France, en Allemagne et en Suède, soit une hausse d'environ +80% par rapport à 2024. Il s'appuie désormais sur sa flotte constituée de plus de 80 conteneurs hydrogène de type 4, l'une des plus grandes flottes modernes de transport d'hydrogène bulk dans l'Union européenne.

L'outil logistique de Lhyfe lui permet déjà de livrer un grand nombre de clients à travers l'Europe. Lhyfe couvre également des zones où il ne dispose pas encore de capacités locales de production, en s'appuyant sur des partenariats établis avec des producteurs d'hydrogène locaux, et peut ainsi livrer de l'hydrogène vert dans toute l'Europe avec une logistique optimisée.

21 MW de capacité de production installée

En France, les sites de Buléon et Bessières, d'une capacité d'électrolyse de 5 MW chacun, ont contribué de manière croissante aux volumes d'hydrogène vert produits par Lhyfe en 2025. La montée en puissance commerciale de ces deux sites se poursuivra en 2026 et 2027.

En Allemagne, à Schwäbisch Gmünd, le site de production (capacité installée d'électrolyse de 10 MW) capitalise sur le design des sites de Lhyfe installés en France, l'expérience commerciale acquise et une base clients déjà constituée. Le site continue sa montée en puissance commerciale et industrielle.

À Tübingen, le site de production onsite (1 MW) pour le compte de Deutsche Bahn Energie a été décommissionné, comme prévu.

Progression des sites en phase Construction

Au Cheylas, entre Grenoble et Chambéry, la grande majorité des équipements est installée. Les travaux de de raccordements électriques et de tuyauterie sont en cours. Les prochaines étapes incluent le démarrage des tests de l'ensemble des équipements, avant la mise en service. Cette unité de 10 MW (jusqu'à 4 tonnes d'hydrogène vert par jour) livrera notamment le client Hympulsion pour répondre aux besoins de 7 de ses stations d'avitaillement en hydrogène situées sur l'arc alpin. Elle approvisionnera également des industriels régionaux cherchant à substituer de l'hydrogène gris ou du gaz naturel par de l'hydrogène vert.

À Croixrault, dans les Hauts-de-France, l'installation des principaux équipements est réalisée. Les travaux de raccordements électriques et de tuyauterie sont en cours. Ce site de 5 MW (jusqu'à 2 tonnes d'hydrogène vert par jour) alimentera les usages locaux en matière de mobilité et d'industrie. Pour ce site, Lhyfe a signé en mai 2025 une convention de subvention à hauteur de 2,5 M€ avec la Région Hauts de France.

Avancements de nos projets

En 2025, plusieurs projets développés par Lhyfe ont atteint des jalons significatifs [4] :

Projets bulk (livraison en vrac par la route) Pré-sélection du projet de production d'hydrogène vert bulk à Wallsend (North Tyneside, Angleterre). Au 2 nd semestre 2025, ce projet a obtenu son permis de construire. Il est développé dans le cadre de l'Hydrogen Allocation Round 2 (HAR2) organisé par le gouvernement britannique, un système d'enchères publiques visant à soutenir la production d'hydrogène bas-carbone ou renouvelable ; Obtention d'une subvention d'environ 11 M€ pour une unité de production de 10 MW à Vaggeryd, dans le sud de la Suède. Au 2 nd semestre 2025, pour ce projet et pour celui de 10 MW situé à Jordberga, Lhyfe a annoncé sa collaboration avec Euromekanik, intégrateur suédois de premier plan dans les systèmes hydrogène, et avec Hystar, fabricant norvégien d'électrolyseurs PEM, afin de mener à bien la phase décisive de FEED ( Front-End Engineering Design , phase d'ingénierie et conception menant à la décision finale d'investissement FID).



Projets onsite (production directement sur le site du client) Pré-sélection du projet de production onsite d'hydrogène vert à Kemsley (Kent, Angleterre) dans le cadre de HAR2 ; permis de construire déposé au 2 nd semestre 2025 ; S'agissant du projet Green Horizon (100 MW près du Havre), les étapes importantes franchies en 2025 incluent : la confirmation de l'attribution par l'Etat français d'une subvention de 149 M€, l'obtention du permis de construire, le dépôt du permis environnemental, la priorisation du raccordement au réseau électrique de la zone.



Les 4 sites de production de Lhyfe sont désormais certifiés RFNBO

A la suite de la certification RFNBO de son site de Bouin en mai 2025, Lhyfe a annoncé le 22 septembre 2025 la certification de 3 autres sites installés en France et en Allemagne.

Ces 4 sites désormais certifiés représentent une capacité installée totale de 21 MW, et une capacité de production allant jusqu'à 8,3 tonnes d'hydrogène vert par jour. Lhyfe est devenu le plus important producteur d'hydrogène RFNBO par électrolyse de l'eau en Europe - en termes de capacité installée et de nombre de sites, et demeure le seul producteur certifié RFNBO en France à ce jour.

Ce certificat RFNBO permet aux clients de Lhyfe d'apporter la preuve de la durabilité de la molécule achetée, et d'accéder aux mécanismes de soutien nationaux et européens en cours de mise en place. Il conforte ainsi la capacité de Lhyfe à accompagner les industriels, énergéticiens et acteurs de la mobilité dans leur transition énergétique.

Performance ESG en amélioration constante, à 88/100

Lhyfe a encore amélioré son rating ESG en 2025, basée sur les données extra-financières 2024, en obtenant en décembre 2025 [5] une notation de 88/100, en progression de +3 points par rapport à la notation 2024 et de +18 points sur 2 ans. L'agence de notation extra-financière EthiFinance a de nouveau attribué la certification Platine - son plus haut niveau - à Lhyfe.

Le travail lié à cette certification a permis d'améliorer plusieurs aspects des processus chez Lhyfe, notamment la mise en place de la double matérialité, la formalisation accrue de la documentation ESG et de sa portée d'application, la mise en place des processus liés à la certification RFNBO sur tous les sites de production.

Cette performance reflète l'engagement et les efforts continus de la direction et de l'ensemble des équipes pour développer le projet d'entreprise de Lhyfe et participer ainsi à la décarbonation de l'industrie et de la mobilité, tout en garantissant la satisfaction de l'ensemble des parties prenantes.

Un déploiement recentré et un plan de réduction de 30% des coûts à partir de 2026

La forte progression du chiffre d'affaires de la société confirme la réalité et la croissance du marché de l'hydrogène vert, ainsi que la solidité du modèle industriel de Lhyfe et de ses capacités opérationnelles. Elle intervient toutefois dans un contexte européen politique et réglementaire qui ne favorise pas un développement rapide de ce marché : le cadre réglementaire (directive européenne RED III notamment) avance mais sa transposition dans les États membres reste lente. Le marché se développe beaucoup plus vite dans les régions où les objectifs et le cadre sont déjà clairement définis.

Dans ce contexte de croissance réelle mais ralentie et sélective, Lhyfe adapte son pilotage, ajuste ses ressources et priorise ses investissements pour atteindre plus rapidement l'équilibre et la profitabilité. Lhyfe a annoncé le 19 décembre 2025 recentrer ses priorités autour de trois axes :

Le renforcement de ses activités commerciales et opérationnelles pour accélérer la production et la distribution d'hydrogène vert en Europe, en s'appuyant sur ses six sites existants et en construction (+70 % de capacité en 2026), ses partenaires et une logistique désormais pleinement opérationnelle, déjà éprouvée auprès de nombreux clients.

La priorité donnée aux projets européens les plus matures et les mieux alignés avec le marché et la réglementation, notamment la mobilité, l'industrie au Royaume-Uni et les raffineries en Europe, tout en conservant un portefeuille de projets pour accompagner l'évolution future des marchés.

L'externalisation de l'ingénierie, des achats et de la construction (EPC) pour les nouveaux projets, afin de concentrer les équipes sur le cœur de métier industriel et commercial, tout en maintenant un haut niveau d'expertise.

Dès 2026, Lhyfe fera évoluer son organisation, adoptera des processus plus agiles et vise une réduction de ses coûts d'environ 30 %. Cette réorganisation prévoit notamment la suppression de certains effectifs au sein du Groupe, le nombre de ces suppressions d'emploi devant être déterminé à l'issue des négociations sociales en cours.

À travers cette évolution, Lhyfe pilote son activité dans un environnement volatile et entend se maintenir en tant qu'acteur majeur de l'hydrogène vert avec un socle industriel solide, une supply chain entièrement opérationnelle, un portefeuille de clients à travers l'Europe et des compétences industrielles et opérationnelles reconnues. Ces fondations permettent à Lhyfe de poursuivre son développement sur des bases robustes, en cohérence avec l'évolution de ses sites et du marché, de viser la profitabilité et de se projeter dans la durée.

Les impacts de cette réorganisation ainsi que la feuille de route 2026 seront communiqués lors de la publication des résultats annuels 2025 le 31 mars 2026.

Calendrier financier

Date Publication Mardi 31 mars 2026 (avant ouverture) Résultats annuels 2025 (audités) Vendredi 22 mai 2026 Assemblée générale

