Lhyfe : partenariat avec Elyse Energy pour décarboner le transport maritime

(AOF) - Lhyfe, spécialiste de la production d'hydrogène vert et renouvelable, annonce un partenariat avec Elyse Energy dont le coeur d'activité gravite autour de la production de molécules bas-carbone. Ce rapprochement vise à développer la production de e-méthanol à partir d'hydrogène vert, au cœur de l'écosystème portuaire industriel et logistique de l'Estuaire de la Loire. Il s'agit de la première collaboration de ce type pour chacune de ces deux PME industrielles françaises.

