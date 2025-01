Lhyfe: partenariat avec Atmen pour de la traçabilité information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 08:18









(CercleFinance.com) - Lhyfe et Atmen, plateforme intégrée d'automatisation de la conformité, annoncent avoir décidé de collaborer pour établir un nouveau niveau d'excellence en termes de traçabilité et de transparence du bilan carbone dans la filière hydrogène et du Power-to-X (PtX).



Par cet accord, la société devient le premier acteur de la filière hydrogène à garantir la traçabilité de son hydrogène vert et renouvelable, une avancée majeure en vue de sa certification RFNBO (Carburants Renouvelables d'Origine Non Biologique).



Chaque livraison d'hydrogène vert et renouvelable de Lhyfe peut désormais inclure un passeport digital, offrant aux acheteurs une transparence totale sur l'origine de l'hydrogène produit, le bilan carbone de sa production, et, bientôt, un certificat RFNBO.





Valeurs associées LHYFE 3,35 EUR Euronext Paris +7,03%