LHYFE : Lhyfe signe un nouveau contrat de fourniture d'hydrogène renouvelable pour le secteur de la mobilité lourde

Contrat pluriannuel portant sur plus de 200 tonnes d'hydrogène renouvelable

Lhyfe livre un hydrogène certifié RFNBO, le standard le plus exigeant de l'Union européenne en matière d'hydrogène renouvelable

Une montée en puissance qui confirme la croissance de la mobilité lourde hydrogène

Un signal positif pour la filière à l'occasion du salon SOLUTRANS, qui a ouvert ses portes aujourd'hui

Nantes (France), le 18 novembre 2025 - 18h00 – Lhyfe (EURONEXT : LHYFE) - l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour la décarbonation de la mobilité et de l'industrie – annonce la signature d'un contrat pluriannuel avec un opérateur du secteur de la mobilité lourde hydrogène.

Lhyfe approvisionnera son client en hydrogène renouvelable certifié RFNBO (Renewable Fuel of Non-Biological Origin - Carburants Renouvelables d'Origine Non Biologique) , le standard le plus exigeant de l'Union européenne en matière d'hydrogène renouvelable.

A travers ce nouveau contrat pluriannuel, Lhyfe fournira plus de 200 tonnes d'hydrogène RFNBO à son client. Ce volume permettra aux camions hydrogène de parcourir plus de 2,5 millions de kilomètres , tout en évitant l'émission d' environ 1 700 t de CO 2 [1] .

Le contrat est effectif depuis le 1 er novembre 2025.

Matthieu Guesné, fondateur et PDG de Lhyfe : « La décarbonation de la mobilité lourde hydrogène n'est pas une option mais une nécessité. Alors que certains débattent encore de l'opposition entre batterie électrique et hydrogène, ou s'interrogent sur la maturité technologique et la pérennité du modèle, nous investissons, nous agissons, et faisons ainsi de la décarbonation du transport de marchandises une réalité. Le mouvement ne pourra désormais que s'accélérer. »

A propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Depuis, Lhyfe a installé trois autres sites de production et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 196 collaborateurs à fin juin 2025. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

Accédez au Kit Média de Lhyfe (dossier de presse et images)

[1] Equivalent des émissions de CO 2 d'un camion Diesel parcourant cette distance.