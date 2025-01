LHYFE : Lhyfe sécurise une subvention d'environ 11 M EUR pour un second site de production d'hydrogène vert de 10 MW en Suède

Il s'agit de la deuxième subvention que Lhyfe obtient de la part de Klimatklivet pour ses projets en Suède

D'une capacité de 10 MW, l'installation pourrait produire jusqu'à 4,4 tonnes d'hydrogène vert et renouvelable par jour pour les acteurs de la mobilité et de l'industrie

Lhyfe est l'un des pionniers de la production d'hydrogène vert et renouvelable en Europe, avec quatre usines installées et plusieurs autres en construction

Nantes (France), Stockholm (Suède), 31 janvier 2025, 7h30 - Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production et fourniture d'hydrogène vert et renouvelable pour l'industrie et la mobilité, annonce l'obtention d'une subvention d'environ 11 millions d'euros (130 millions de couronnes suédoises) de la part de Klimatklivet, un programme d'investissement soutenu par l'Agence Suédoise pour la Protection de l'Environnement et cofinancé par l'Union européenne. Cette subvention vise à soutenir la construction d'un site de production d'hydrogène vert à Vaggeryd, dans le comté de Jönköping, au sud de la Suède.

Vaggeryd est stratégiquement situé entre Stockholm, Göteborg et Malmö, à proximité de grands axes de transport, tels que l'autoroute E4 et la route nationale 40, et de plusieurs centres logistiques. Alors que le secteur du transport s'est engagé dans la réduction de ses émissions carbone notamment par l'adoption de véhicules électriques à hydrogène, de grandes quantités d'hydrogène vert seront nécessaires. Le site de production de Lhyfe à Vaggeryd pourrait approvisionner les nombreuses stations d'avitaillement hydrogène en cours de construction dans la région, formant ainsi un réseau d'approvisionnement en hydrogène vert au plus près des principaux axes de transport.

Outre le secteur des transports, ce site de production pourrait également alimenter en hydrogène vert les processus industriels de combustion et de production.

Avec cette usine, Lhyfe pourrait produire jusqu'à 4,4 tonnes d'hydrogène vert par jour (sur la base d'une capacité d'électrolyse installée de 10 MW) afin de répondre à la demande du marché et de contribuer à l'objectif de zéro émission nette. Les premiers kilogrammes d'hydrogène vert et renouvelable pourraient être produits en 2027. Cette unité et celle de Trelleborg, de taille équivalente et pour laquelle Lhyfe a également obtenu une subvention de Klimatklivet en juin 2024, créeront un solide système d'approvisionnement en hydrogène vert et renouvelable dans le sud et le centre de la Suède.

La subvention, qui financera les phases de développement et de conception du projet, la fourniture d'équipements et les travaux de construction, représente environ 35 % de l'investissement total estimé pour ce projet.

Lhyfe est l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable par électrolyse de l'eau, alimentée par de l'électricité renouvelable. Sa première usine située à Bouin, dans les Pays de la Loire (France), est opérationnelle depuis le second semestre 2021, et d'autres usines ont depuis été installées en France et en Allemagne. D'autres installations sont en cours de construction ou d'expansion dans toute l'Europe. À la mi-2024, Lhyfe comptait 200 employés entièrement dédiés à la production d'hydrogène renouvelable, avec des projets dans 12 pays et un portefeuille de projets d'environ 10 GW à travers l'Europe.

Sara Wihlborg, directrice Suède chez Lhyfe : « Nous sommes ravis d'avoir obtenu cette nouvelle subvention. Il s'agit en effet de notre deuxième projet en Suède à recevoir le soutien de Klimatklivet. L'hydrogène vert et renouvelable est un élément-clé de la transition énergétique, qui renforce la compétitivité de l'industrie suédoise tout en améliorant notre sécurité énergétique grâce à une énergie produite localement. En outre, la chaleur résiduelle générée au cours du processus de production sera utilisée pour alimenter le réseau de chaleur urbain de Vaggeryd. Lhyfe fournit déjà de l'hydrogène vert à des clients industriels basés en Suède et - avec ces deux installations qui pourront bénéficier du soutien de Klimatklivet - Lhyfe assure à ses clients suédois une solution d'approvisionnement en hydrogène vert solide et compétitive pour l'avenir ».

La mise en œuvre du projet est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'investissement local, à l'octroi d'autorisations d'exploitation, de permis environnementaux ainsi qu'à une décision d'investissement financier.

A propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Depuis, Lhyfe a installé trois autres sites de production et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 201 collaborateurs à fin décembre 2024. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

Lhyfe.com

Contacts

Lhyfe :

LHYFE - Relation presse métier

Nouvelles Graines

Clémence Rebours

06 60 57 76 43

c.rebours@nouvelles-graines.com LHYFE - Relation presse financière

ACTUS

Manon Clairet

01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr LHYFE - Relation investisseurs

LHYFE

Yoann Nguyen

investors@lhyfe.com