LHYFE : Lhyfe franchit une étape historique : Lhyfe conclut un financement de 53 M EUR pour un portefeuille d'usines de production d'hydrogène vert, une première en Europe

Une marque de confiance claire de la part de ses partenaires financiers : Cette opération consacre la confiance renouvelée de partenaires financiers de premier plan dans le modèle d'infrastructure, ainsi que dans la stratégie ambitieuse de scale-up industriel et commercial portée par Lhyfe

Un jalon stratégique : Bouclage réussi du financement de quatre sites de production, renforçant la solidité financière du Groupe et lui donnant les moyens d'accélérer le déploiement industriel de ses sites dédiés à la décarbonation de la mobilité et de l'industrie

Un signal fort pour le marché européen : Cette première illustre l'intérêt grandissant des investisseurs pour l'hydrogène vert, un secteur clé pour la transition énergétique et l'avenir industriel de l'Europe

Nantes (France), 29 avril 2025, 11h00 – Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production et de la livraison d'hydrogène vert et renouvelable pour la décarbonation de la mobilité et l'industrie, annonce avoir conclu le financement de la construction de quatre sites de production d'hydrogène vert situés en France et en Allemagne, pour un montant total de 53 M€.

Lhyfe réalise ainsi pour la première fois le financement d'un portefeuille de sites de production d'hydrogène vert, une première en Europe.

Le portefeuille d'actifs financés inclut deux sites déjà construits (un site situé à Buléon, dans le Morbihan en France et un site situé à Schwäbisch Gmünd, près de Stuttgart en Allemagne) et deux sites en cours de construction (dans l'Isère - Le Cheylas - et dans la Somme - Croixrault) pour un total de 30 MW de capacité d'électrolyse.

Cette opération de financement par dette marque une nouvelle étape pour Lhyfe : elle valide une stratégie de financement solide et réplicable, combinant dette, subventions et fonds propres pour financer ses sites. Elle renforce également les moyens financiers du Groupe, diversifie ses sources de financement et libère des ressources pour lancer de nouveaux projets et soutenir sa croissance.

L'ensemble de ces financements témoigne de la confiance et du soutien accordés à Lhyfe par ses partenaires financiers, et confirme le modèle d'infrastructures long terme déployées et opérées par Lhyfe.

Cette opération vient compléter un financement déjà constitué de subventions à hauteur de 19 M€, et de fonds propres. Elle porte sur i) le refinancement d'une partie des capex déjà investis par Lhyfe dans ces sites et ii) le financement des investissements restants. Elle est constituée d'un mix d'obligations et d'emprunts senior non subordonnés, de maturité 2034, souscrits par Edmond de Rothschild Asset Management, la Banque Triodos et Sienna Investment Managers, complété d'un financement relais (subventions et TVA) à hauteur de 10 M€, obtenu auprès du Groupe BPCE, par l'intermédiaire de BPCE Energeco et de l'un de ses partenaires historiques Banque Populaire Grand Ouest avec sa banque d'affaires OTOKTONE.

Maria Pardo Saleme, Directrice administrative et financière de Lhyfe : « A un moment où le passage à l'échelle industrielle s'accélère, nécessaire pour décarboner massivement les usages dans la mobilité et dans l'industrie, nous sommes fiers d'avoir mis en place ce premier financement de projets pour Lhyfe, qui devient le premier acteur de l'hydrogène vert et renouvelable en Europe à structurer un tel financement, après le succès de son premier financement syndiqué corporate fin 2023. Cette opération constitue également un jalon pour l'industrie de l'hydrogène vert. Elle illustre par ailleurs l'adhésion et la confiance confirmées de la part de partenaires financiers de premier rang dans le modèle d'infrastructure et la stratégie de scale-up industriel et commercial de Lhyfe. »

Disposant d'une capacité d'électrolyse installée de 22 MW à fin 2024, d'un solide portefeuille commercial et d'une flotte opérée de 70 containers, Lhyfe ambitionne de devenir l'un des leaders de la production d'hydrogène vert en Europe, à travers le déploiement de ses sites de production d'hydrogène vert dédiés à la décarbonation de la mobilité et à l'industrie.

Jean-Francis Dusch, CEO d'Edmond de Rothschild UK et Global Head of Infrastructure, Real Assets & Structured Finance et Shirley Chojnacki, Managing Director : « Nous sommes très fiers de ce premier financement de projets auprès de Lhyfe qui supporte son développement à long terme et sous-tend son passage à l'échelle industrielle sur ce secteur clé. En effet, la production d'hydrogène vert s'intègre parfaitement à notre portefeuille de dette d'infrastructure et à notre engagement dans la Transition Énergétique, une conviction forte d'EDRAM depuis le lancement de notre activité de dette d'infrastructure. »

Michel Verstraeten, Head of Business Banking de la Banque Triodos en Belgique : « La Banque Triodos a une longue expérience du financement des énergies vertes et de la décarbonation. Nos réalisations passées ont démontré que les partenariats entre financiers et entreprises innovantes permettent d'accélérer les transitions indispensables vers un monde plus durable. Nous sommes convaincus que ce financement pionnier est un témoignage du pouvoir transformatif de l'argent. Nous nous réjouissons d'entamer cette collaboration avec Lhyfe, de leur permettre de contribuer à la transition vers la production d'hydrogène vert et d'ouvrir la voie au financement de projets dans ce secteur. »

Philippe Garrel, Directeur des Fonds Transition Energétique de Sienna Investment Managers : « Atteindre les objectifs de décarbonation européens passe par un déploiement ambitieux de l'hydrogène bas-carbone, au service de l'industrie et de la mobilité lourde. Les équipes Transition Énergétique de Sienna Investment Managers s'engagent aux côtés de Lhyfe, pionnier de la production d'hydrogène vert, pour soutenir la construction de nouveaux sites de production. »

Groupe BPCE : « BPCE Energeco est fier d'accompagner Lhyfe dans le déploiement de projets de production d'hydrogène vert. Cette opération innovante s'inscrit parfaitement dans le plan stratégique "VISION 2030" du groupe BPCE, qui vise notamment à contribuer à la compétitivité des territoires en France et l'international par le financement d'infrastructures d'énergie bas carbone. »

Corinne Fournier et Vincent Cucheval, Banque Populaire Grand Ouest avec sa banque d'affaires OTOKTONE : « Après notre participation au financement corporate de décembre 2023, nous sommes fiers de poursuivre notre accompagnement auprès de notre client historique Lhyfe, acteur incontournable de notre territoire dans la décarbonation des mobilités et de l'industrie . »

Pour cette opération, Lhyfe a été accompagné par Finergreen en tant que conseil financier et par le cabinet CMS Francis Lefebvre en tant que conseil juridique.

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1 er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1 ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Depuis, Lhyfe a installé trois autres sites de production et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 201 collaborateurs à fin décembre 2024. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – LHYFE).

Plus d'information sur Lhyfe.com

À propos du Groupe Edmond de Rothschild

Maison d'investissement de convictions fondée sur l'idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d'actifs. Au service d'une clientèle internationale de familles, d'entrepreneurs et d'investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l'Immobilier et de Fund Services.

Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l'indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.

Créé en 1953, le Groupe comptait près de 184 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion au 31 décembre 2024, 2 700 collaborateurs et 28 implantations dans le monde.

À propos de Banque Triodos

La Banque Triodos, leader en matière de services bancaires durables depuis 1980, est une banque coopérative finançant plus de 5 800 entrepreneurs et initiatives via ses activités bancaires dans 5 pays européens et ses activités d'Investment Management dans 89 pays du monde.

À propos de Sienna Investment Managers

Sienna Investment Managers est un gérant d'actifs paneuropéen et multi-expertises de la société d'investissement cotée GBL ("Groupe Bruxelles Lambert"). Avec environ 300 professionnels, Sienna IM est présent à Paris, Luxembourg, Milan, Hambourg, Francfort, Amsterdam, Londres, Madrid, et Séoul.

Combinant actifs cotés et privés, Sienna IM développe pour ses clients des solutions personnalisées et innovantes, pour donner du sens à leurs investissements. A fin 2024, le Groupe gère plus de 40 milliards d'euros d'encours, dont plus de 80% (sur le périmètre éligible SFDR) sont classés articles 8 ou 9.

Afin de rester informés de notre actualité, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn ou visiter www.sienna-im.com .

À propos de Banque Populaire Grand Ouest

Société à capital variable dont le siège social est sis à Saint-Grégoire en Ille-et-Vilaine. Exerçant ses activités de banque et d'assurance sur les 12 départements* du Grand Ouest, elle compte 306 sites BPGO et CMGO, et 3 056 collaborateurs. Régionale et coopérative, son capital social est détenu par plus de 433 000 sociétaires. Elle accompagne près de 905 000 clients particuliers, professionnels, agriculteurs, entrepreneurs et associations. Experte dans le domaine Banque & Assurance, elle réinvestit sur le territoire l'épargne qu'elle y collecte et poursuit sa mission de banque coopérative au service de ses Sociétaires et de tous ses clients ainsi que, pour les territoires de l'économie régionale et de toutes ses parties prenantes.

* Calvados, (sous la marque Crédit Maritime Grand Ouest et uniquement dans les villes suivantes : Bayeux, Caen, Deauville, Grandcamp Maisy, Ouistreham et Port en Bessin), Côtes d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire Atlantique, Maine et Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée.

À propos de sa Banque d'Affaires de proximité OTOKTONE

OTOKTONE regroupe les expertises de Banque d'Affaires de Banque Populaire Grand Ouest avec plus de 120 experts dont l'activité est organisée autour de 3 pôles : Entreprises et Ingénieries, Patrimoine et Gestion d'Actifs. OTOKTONE a pour objectif de répondre aux enjeux financiers professionnels et privés des entrepreneurs grâce à une offre d'expertises d'ingénieries complète et coordonnée. En 2024, elle comptabilise 175 opérations accompagnées, plus de 2,2 milliards de financements et plus de 4 milliards d'actifs sous gestion. Liés par le territoire, unis pour la réussite, la banque d'affaires de proximité de la Banque Populaire Grand Ouest. www.otoktone-bpgo.fr

À propos de BPCE ENERGECO

Rattachée à BPCE, 2 nd groupe bancaire en France, BPCE ENERGECO est la filiale de BPCE Lease dédiée aux acteurs de la transition énergétique. Grâce à une forte expertise technique, BPCE ENERGECO tient une place de premier plan dans le financement des ENR, sur l'ensemble des technologies matures et innovantes. Depuis 2003, nous accompagnons des grands groupes comme des PME dans cette transition énergétique. Notre ambition : créer aux côtés des porteurs de projets, des solutions de financement adaptées à chaque projet, innovantes et engagées.

Plus d'informations sur : www.lease.bpce.fr/energies-renouvelables

Contact presse : Philippe Beaumont – philippe.beaumont@bpce.fr – +33 6 87 55 38 54

