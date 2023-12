LHYFE : Lhyfe annonce le succès de son premier crédit syndiqué corporate pour un montant de 28 M EUR

1 er financement syndiqué corporate à être mis en place par un acteur de l'hydrogène vert et renouvelable en France

Un crédit syndiqué vert, en parfaite cohérence avec les engagements de la société

Adhésion et confiance confirmées de la part des partenaires bancaires dans la stratégie de développement de Lhyfe au moment où le scale-up industriel s'accélère avec la multiplication des ouvertures de sites de production

Nantes (France), 12 décembre 2023, 18h15 – Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour la mobilité et l'industrie, annonce avoir conclu un ensemble de financements auprès de ses partenaires bancaires pour un montant de 28 M€.

Fort d'une structure financière solide (127,7 M€ de trésorerie disponible [1] au 30 juin 2023), Lhyfe sécurise de nouveaux financements pour un montant total de [28] M€, visant à doter la société des moyens financiers nécessaires pour accompagner son développement.

Ces financements bancaires sont constitués :

d'un crédit bancaire syndiqué vert d'un montant de 22,2 M€, indexé sur Euribor, d'une maturité de 5 ans avec un remboursement in fine. Ce financement vert a été structuré par le Groupe Crédit Agricole, et est soutenue par le Groupe BPCE, HSBC et le Crédit Mutuel Océan. Elle bénéficie d'une clause d'extension permettant d'augmenter son montant pendant deux ans ;

de deux lignes de financement d'un montant total de 5,8 M€ à taux fixe octroyées par Bpifrance, de maturité 8 et 15 ans.

Ces financements témoignent de la confiance et du soutien accordés à Lhyfe par ses partenaires bancaires, ainsi qu'à sa stratégie de déploiement industriel. Ils renforcent les moyens financiers de Lhyfe afin d'accompagner son développement, diversifier ses sources de financement et renforcer son bilan. Ils représentent également un jalon important pour l'industrie qui doit pouvoir s'appuyer sur l'ensemble des acteurs publics et privés pour concrétiser ses ambitions de décarbonation.

S'appuyant sur son solide portefeuille commercial, Lhyfe ambitionne de devenir l'un des leaders de la production d'hydrogène vert en Europe, à travers le déploiement de sites de production d'hydrogène vert dédiés à la mobilité et à l'industrie. Lhyfe vise notamment de devenir, d'ici 2025, un acteur majeur dans la mobilité en France et en Allemagne. Avec deux nouveaux sites inaugurés ce mois-ci en France, ayant chacun une capacité maximum de production de 2 tonnes d'hydrogène vert par jour, et la construction en cours de cinq autres unités de production principalement en France et en Allemagne, le scale-up industriel est en cours.

Maria Pardo Saleme, Directrice administrative et financière de Lhyfe : « Nous sommes fiers d'avoir mis en place ce premier financement bancaire syndiqué vert pour Lhyfe, qui devient l'un des premiers acteurs de l'hydrogène vert et renouvelable en France à structurer un tel financement. Dans cette industrie naissante qu'est la production d'hydrogène vert à grande échelle, ce financement reflète l'adhésion et la confiance de nos partenaires bancaires pour le projet et l'ambition de Lhyfe, à un moment où le passage à l'échelle industrielle s'accélère. Il permet à Lhyfe de continuer à mettre en œuvre sa stratégie de développement d'unités de production afin de devenir l'un des leaders de la production d'hydrogène vert et renouvelable en Europe. »

Pour cette opération, Lhyfe a été accompagné par Redbridge Debt & Treasury Advisory en tant que conseil financier et le cabinet Linklaters LLP en tant que conseil juridique. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank est intervenu en qualité de Coordinateur, d'Agent de la Documentation et de Green Structuring Advisor , HSBC est Agent du crédit et Watson Farley & Williams LLP est conseil juridique des banques.

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1 er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, Lhyfe a inauguré la 1 ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 192 collaborateurs à fin juin 2023. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

Plus d'informations sur Lhyfe.com

Accédez au Kit Média de Lhyfe (dossier de presse et images

[1] Trésorerie disponible = Disponibilités + Equivalents de trésorerie