LHYFE : Lhyfe annonce l'initiation de couverture de son titre par RBC Capital Markets

Nantes (France), 9 octobre 2024, 17h45 - Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE) , l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour décarboner l'industrie et la mobilité, annonce que RBC Capital Markets a décidé d'élargir son suivi des valeurs du secteur de l'hydrogène vert en initiant la couverture du titre Lhyfe.

Dans son étude intitulée « The H 2 Market Maker » publiée le 8 octobre 2024, la société de bourse entame le suivi du titre Lhyfe avec une recommandation à l'achat.

Cette nouvelle étude vient renforcer la visibilité boursière de Lhyfe auprès des investisseurs français et internationaux. Le titre Lhyfe est par ailleurs suivi par Bryan Garnier, ODDO BHF et Portzamparc/Groupe BNP Paribas.

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1 er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1 ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

En 2023, elle a inauguré deux nouveaux sites, et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 200 collaborateurs à fin juin 2024. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – LHYFE).

Plus d'information sur Lhyfe.com

