Lhyfe: l'activité accélère en 2024, le titre grimpe

(CercleFinance.com) - Lhyfe, un spécialiste de la production d'hydrogène vert, a fait état vendredi d'une accélération de sa croissance en 2024, ce qui fait grimper son titre en Bourse.



Le groupe a annoncé ce matin avoir quadruplé son chiffre d'affaires l'an dernier, à 5,1 millions d'euros contre 1,3 millions d'euros en 2023, un chiffre qui marquait déjà un doublement par rapport à 2022.



A titre de comparaison, les analystes de RBC anticipaient des revenus annuels de 4,7 millions d'euros.



Le groupe dit avoir bénéficié d'un portefeuille croissant de clients, avec près de 50 références à la fin 2024, et du démarrage de plusieurs contrats significatifs signés récemment en France et en Allemagne.



En 2024, le producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable a réalisé plus de 470 livraisons, principalement en France et en Allemagne, s'appuyant sur une flotte d'environ 70 conteneurs.



Dans un communiqué, Lhyde dit construire l'une des plus grandes flottes de transport d'hydrogène en gros ('bulk') d'Europe, avec une présence dans huit pays.



Dans une note de réaction, RBC salue cette 'première preuve d'une accélération significative de l'activité'.



'Le modèle de Lhyfe repose fortement sur l'endettement avec des investissements lourds, qui font planer un risque au cas où la société ne devait pas parvenir à générer suffisamment de revenus à partir de ses ventes d'hydrogène', rappelle le courtier canadien.



'Or, l'entreprise n'a montré le moindre signe de décélération sur ce point depuis sa création en 2019', souligne le broker, qui maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 6,5 euros sur le titre.



En Bourse, Lhyfe s'inscrivait dans le palmarès des plus fortes hausses du marché parisien ce matin, gagnant plus de 4% autour de 9h40. L'action affiche une progression de 9% depuis le début de l'année, mais un repli de 40% sur les 12 derniers mois.





