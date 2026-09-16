LHYFE : H2APEX et Lhyfe renforcent leur partenariat pour accompagner la croissance du marché allemand de l'hydrogène

Cet accord élargi renforce la disponibilité de l'hydrogène renouvelable et soutient la demande croissante de la mobilité et de l'industrie en Allemagne.

Rostock (Allemagne), Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg), Nantes (France), le 16 septembre 2026 - 7h30 - H2APEX Group SCA (ISIN : LU0472835155), acteur clé dans le développement et l'exploitation d'installations de production d'hydrogène vert pour la décarbonation de l'industrie, des infrastructures et de la mobilité, et Lhyfe (EURONEXT GROWTH : ALHYF), l'un des pionniers de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour la décarbonation de la mobilité et de l'industrie, annoncent le renforcement de leur partenariat afin de répondre à la demande croissante d'hydrogène renouvelable en Allemagne.

Dans le cadre de cet accord élargi, Lhyfe fournira jusqu'à 100 tonnes d'hydrogène renouvelable certifié RFNBO à H2APEX par an, au cours des deux prochaines années. Cet accord s'inscrit dans la continuité de la coopération existante entre les deux entreprises et contribue à renforcer la disponibilité d'hydrogène renouvelable pour les usages de mobilité et industriels dans toute l'Allemagne.

L'Allemagne est l'un des marchés de l'hydrogène les plus dynamiques d'Europe. La demande croissante dans les secteurs de la mobilité et de l'industrie, combinée à l'évolution des exigences réglementaires applicables aux carburants renouvelables, accélère le développement du marché et génère un besoin croissant de chaînes d'approvisionnement fiables en hydrogène renouvelable.

Ce partenariat réunit deux acteurs établis opérant au sein de la chaîne de valeur de l'hydrogène. L'élargissement de cet accord reflète une évolution plus générale du marché de l'hydrogène vert : alors que de nouvelles capacités de production sont mises en service à des rythmes différents selon les projets et que la demande progresse parallèlement, le recours à des volumes disponibles d'hydrogène vert certifié dans le cadre d'accords de ce type constitue l'un des moyens de garantir un approvisionnement fiable aux clients. H2APEX et Lhyfe partagent l'objectif de soutenir la transition vers un système énergétique climatiquement neutre en favorisant un accès à grande échelle à l'hydrogène renouvelable, à mesure que les marchés allemand et européen continuent de se développer.

Matthieu Guesné, fondateur et Président-Directeur général de Lhyfe : « L'Allemagne demeure l'un des marchés de l'hydrogène les plus importants en Europe. Le renforcement de notre coopération avec H2APEX reflète la demande croissante d'hydrogène renouvelable certifié RFNBO et souligne l'importance de partenariats solides sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène. Ensemble, nous aidons nos clients à accélérer leurs efforts de décarbonation tout en contribuant au développement d'un écosystème hydrogène robuste. »

Peter Rößner, CEO de H2APEX Group : « La sécurité et la fiabilité de l'approvisionnement constituent nos principales priorités. Dans le même temps, la demande d'hydrogène vert progresse actuellement plus rapidement que la mise en service de nouvelles capacités de production sur le marché. Les clients considèrent de plus en plus H2APEX comme un partenaire de confiance capable de proposer des solutions hydrogène complètes sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Pour répondre à cette demande croissante, nous combinons nos propres capacités de production et nos projets d'infrastructures avec des partenariats de long terme, tels que notre coopération avec Lhyfe. Cela nous permet d'offrir à nos clients un accès fiable et à grande échelle à l'hydrogène renouvelable, tout en accompagnant le développement du marché de l'hydrogène en Allemagne. »

Ce partenariat illustre une évolution plus générale du marché. À mesure que les projets hydrogène, les infrastructures et la demande se développent, la coopération entre producteurs, fournisseurs d'infrastructures et utilisateurs finaux devient de plus en plus importante. En associant production d'hydrogène renouvelable, infrastructures aval et solutions destinées aux clients, Lhyfe et H2APEX contribuent à accélérer le déploiement de l'hydrogène en Allemagne et plus largement en Europe.

À propos de H2APEX

Le cœur opérationnel de H2APEX a été créé en 2000 en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et se consacre entièrement, depuis 2012, à la production, au stockage et à la distribution d'hydrogène propre, ce qui fait de l'entreprise l'un des pionniers dans ce domaine. H2APEX ambitionne de devenir un développeur et opérateur d'installations hydrogène reconnu à l'international.

Dans le cadre de son activité principale, H2APEX développe, construit, vend ou exploite des installations de production d'hydrogène vert représentant jusqu'à 2 GW de capacité d'électrolyse. Celles-ci contribuent à la décarbonation des chaînes de valeur industrielles et à la production d'hydrogène vert, notamment dans les secteurs de l'acier, de la chimie, du ciment et d'autres industries fortement consommatrices d'énergie. L'entreprise propose également des installations destinées aux infrastructures et à la logistique, notamment pour des usages industriels dans les entrepôts, les ports et les sites de production.

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable.

Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, pour entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant d'une part la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité, et d'autre part le renforcement de la souveraineté énergétique des territoires.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène renouvelable au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène renouvelable en mer au monde. Depuis, Lhyfe a installé quatre autres sites de production et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe. Lhyfe est devenu en septembre 2025 le plus grand producteur d'hydrogène RFNBO bulk d'Europe par électrolyse de l'eau.

Lhyfe est présent à travers 11 pays européens et comptait 188 collaborateurs à fin décembre 2025. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – ALHYF).

Plus d'informations Lhyfe .com .

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