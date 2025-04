Lhyfe: financement de 53 ME pour des sites d'hydrogène vert information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 11:55









(CercleFinance.com) - Lhyfe annonce avoir conclu le financement de la construction de quatre sites de production d'hydrogène vert situés en France et en Allemagne, pour un montant total de 53 ME.



Le portefeuille d'actifs financés inclut deux sites déjà construits (un site situé à Buléon, dans le Morbihan en France et un site situé à Schwäbisch Gmünd, près de Stuttgart en Allemagne) et deux sites en cours de construction (dans l'Isère - Le Cheylas - et dans la Somme - Croixrault) pour un total de 30 MW de capacité d'électrolyse.



Selon Lhyfe, cette opération valide sa stratégie de financement combinant dette, subventions et fonds propres pour financer ses sites.



Disposant d'une capacité d'électrolyse installée de 22 MW à fin 2024, d'un solide portefeuille commercial et d'une flotte opérée de 70 containers, Lhyfe ambitionne de devenir l'un des leaders de la production d'hydrogène vert en Europe.







Valeurs associées LHYFE 3,4900 EUR Euronext Paris -0,29%