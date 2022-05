Lhyfe : faut-il investir dans l’introduction en Bourse de cette société de l’hydrogène vert ?

(Crédits photo : Adobe Stock - Fotomek )

L'hydrogène vert va encore faire sonner la cloche d'Euronext ! Après HRS, McPhy Energy et Hydrogène de France, c'est au tour de Lhyfe de prévoir son entrée en bourse. Que fait l'entreprise Lhyfe et quelles sont ses ambitions ? Que sait-on de l'introduction en bourse de Lhyfe et faut-il y participer ? On vous dit tout dans cet article.

Que fait Lhyfe et quelles sont ses ambitions ?

Démarré comme projet en 2017 par Matthieu Guesné, l'ancien responsable de CEA Tech Pays de la Loire et Bretagne, Lhyfe est un pionnier de la production d'hydrogène vert à partir des seules énergies renouvelables.

L'hydrogène vert est fabriqué à partir de l'électrolyse de l'eau : un procédé totalement décarboné qui consiste à séparer les atomes d'hydrogène et d'oxygène de la molécule d'eau grâce à l'électricité. Cette technique permet de remplacer l'hydrogène fossile (fabriqué à partir d'hydrocarbures, appelé aussi hydrogène gris) consommé en grande quantité dans l'industrie.

La production d'hydrogène gris, dérivé de sources d'énergie fossiles (pétrole, gaz naturel et charbon), est un processus fortement émetteur de CO2, représentant actuellement 98 % de la production d'hydrogène. Son remplacement par de l'hydrogène vert est un défi majeur de la transition énergétique.

Grâce à l'hydrogène vert, on pourra remplacer partiellement le gaz naturel (également fossile) par un gaz propre dans l'industrie et les transports, ainsi que proposer un carburant propre pour la mobilité.

Selon l'entreprise Lhyfe, la demande mondiale devrait être multipliée par six sur la période 2020-2050 pour atteindre 530 millions de tonnes en 2050, sous l'effet de la croissance économique et de l'expansion des usages, tant dans l'industrie que dans la mobilité. L'hydrogène vert devrait représenter 60 % de la demande totale d'hydrogène en 2050.

En septembre 2021, Lhyfe a ouvert le premier site industriel au monde, directement relié à un parc éolien et alimenté en eau de mer pour l'électrolyse. Celui-ci a commencé à livrer ses premiers kilogrammes d'hydrogène vert. Situé à Bouin en Vendée (France), le site a une capacité de production de 750 kW, soit environ 300 kg d'hydrogène vert par jour. Cette capacité devrait passer à 2,5 MW d'ici à 2023 (environ 1 tonne par jour) pour répondre à la demande croissante.

Lhyfe ambitionne de devenir un leader européen indépendant de la production d'hydrogène vert. Sur la base des 93 projets actuellement dans ses plans, Lhyfe s'est fixé comme objectif d'atteindre une capacité totale installée de 55 MW en 2024 uniquement à partir d'unités “onshore”.

En 2026, sur la base des hypothèses communiquées dans son Document de référence, la capacité totale installée devrait atteindre 200 MW soit un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros et un EBITDA à l'équilibre

À l'horizon 2030, la société Lhyfe entend se positionner comme un acteur clé de la filière de production d'hydrogène vert, et plus particulièrement disposer de plus de 3 GW de capacité totale installée. À long terme, Lhyfe vise une marge d'EBITDA du Groupe supérieure à 30 %.

Que sait-on de l'introduction en Bourse de Lhyfe ?

Par cette introduction en bourse, Lhyfe vise une augmentation de capital d'environ 110,0 millions d'euros, pouvant atteindre un maximum de 145,5 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de sur allocation. 32 à 39 millions d'euros d'engagements de souscription sont déjà sécurisés à travers l'entreprise EDP (25 millions) et les investisseurs institutionnels CDC Croissance et Amundsen Investment Management (7 à 14 millions d'euros). En plus de cet engagement de souscription, EDP a convenu d'une conservation des actions Lhyfe souscrites pendant une période de 360 jours à compter du règlement-livraison de l'offre.

La fourchette indicative de prix se situe entre 8,75 € et 11,75 € par action Lhyfe et la période de souscription se déroulera du 9 mai 2022 au 19 mai 2022 (inclus).

Le produit net de l'offre, soit environ 103 millions d'euros (hors exercice de la clause d'extension et de l'option de sur allocation) sera utilisé à hauteur d'environ 50 % à l'apport en fonds propres dans les sociétés de projet portant les unités de production du groupe, environ 35 % pour renforcer ses équipes de développement commercial et d'ingénierie dans les régions ciblées par le groupe, environ 8 % pour financer les programmes de recherche et développement du groupe, en particulier ceux liés au développement de solutions technologiques pour la production d'hydrogène vert en mer et l'optimisation des coûts de production et les 7 % restants pour les besoins généraux de l'entreprise.

IPO Lhyfe : faut-il participer à l'introduction en Bourse ?

Lhyfe est un pionnier de la production d'hydrogène vert, avec des partenariats reconnus et des projets importants. Son projet ne manque pas d'ambition en souhaitant devenir le leader de l'hydrogène vert en Europe et l'entreprise semble crédible pour pouvoir atteindre ses objectifs.

Mais, à l'instar d'autres acteurs comme McPhy Energy, HRS ou Hydrogène de France, la valorisation de Lhyfe semble disproportionnée en comparaison à l'état actuel du marché et à ses fondamentaux. La société vise une valorisation de 500 millions d'euros sur les marchés pour un chiffre d'affaires d'à peine 200 000 euros aujourd'hui… tout cela sur une promesse d'atteindre 200 millions d'euros en quatre ans.

En outre, dans un contexte de remontée des taux d'intérêt, les valeurs growth dont les bénéfices sont attendus (peut-être) à très long terme se font actuellement massacrer en Bourse. McPhy Energy a perdu plus de 56 % par rapport à ses plus hauts de janvier 2021. Même sort pour HRS qui a perdu plus de 54 % de sa valeur depuis son introduction en bourse en février 2021.

Si vous souhaitez participer à l'IPO Lhyfe, il convient de se rapprocher de votre courtier en Bourse ou de la banque chez qui vous avez déjà ouvert un PEA ou un compte titres afin de lui signifier votre désir de participer à l'introduction en Bourse de la société envisagée.

Retrouvez aussi cet article sur Café de la Bourse

Source des images : Freepik

Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Cafedelabourse.com ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Cafedelabourse.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.