Lhyfe a pour objectif de devenir un acteur majeur du secteur de la mobilité et de l'industrie par le biais de la livraison d'hydrogène vert en conteneur (bulk) en France et en Allemagne d'ici 2025.

Le site de Tübingen est la première usine de Lhyfe en Allemagne. Un autre site de 10 MW est en cours de construction à Schwäbisch Gmünd, et produira jusqu'à 4 tonnes d'hydrogène vert par jour.

Un train à hydrogène, alimenté en hydrogène vert, sera mis en service cette année sur un itinéraire d'essai dans le Bade-Wurtemberg, entre les villes de Tübingen, Horb et Pforzheim.

(AOF) - Lhyfe, pionnier mondial de la production d'hydrogène vert et renouvelable, a construit un site de production d'hydrogène vert à Tübingen qu'il va exploiter pour le compte de Deutsche Bahn. Situé dans le centre d'innovation de DB Energie, filiale du groupe Deutsche Bahn, ce site a une capacité de production annuelle allant jusqu'à 30 tonnes (capacité d'électrolyse installée de 1 MW). Le site est alimenté en énergie issue du portefeuille d'électricité verte de Deutsche Bahn.

Lhyfe et Deutsche Bahn vont développer des trains à hydrogène vert

